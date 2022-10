Epa Colombia y Andrea Valdiri: conozca los verdaderos motivos por los que finalizó su amistad

Daneidy Barrera 'Epa Colombia' fue una de las invitadas a la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, recientemente se pronunció sobre los hechos que la la alejaron de la barranquillera. FOTOS: Instagram (epa_colombia)

Hace algunos días, mientras Andrea Valdiri compartió algunas publicaciones a través de sus InstaStories de su impresionante fiesta de Halloween, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, hizo una contundente confesión. En ese momento dijo que extrañaba a la bailarina barranquillera y que la amaba, por lo que también extrañaba que la invitara a las diferentes celebraciones que realiza en su casa de descanso a las afueras de la capital del Atlántico.

En ese momento, todo tipo de comentarios circularon en las redes sociales por cuenta de un presunto escándalo que había protagonizado la empresaria de keratinas, porque presuntamente no le habrían dejado ingresar con su pareja, Karol Samantha, al matrimonio de La Valdiri con Felipe Saruma.

En una reciente entrevista de Epa Colombia con Dímelo King, la polémica creadora de contenido se refirió a este episodio y contó lo que para ella fue la verdad de lo que ocurrió en la fiesta más importante en la vida de una pareja como Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

Ante la pregunta del entrevistador: “¿Valdiri ya no es tu amiga?”, la empresaria responde que sí siguen siendo amigas, pero que desde que ocurrió lo de su matrimonio no le volvió a dirigir la palabra.

Y allí, la empresaria agregó: “Sí, claro, pero desde que pasó lo del matrimonio ella no me volvió a hablar. Yo sé que uno se equivoca como ser humano, pero todo fue una confusión”. Sin embargo, la explicación no terminó ahí, pues Barrera Rojas se sostiene en que la invitación a su nombre llegó para dos personas, pese a que en repetidas ocasiones se mencionó por parte de Andrea Valdiri y Felipe Saruma que la invitación fue para una sola.

Chat que revelaría el disgusto que existió entre Andrea Valdiri y Epa Colombia al no permitir el ingreso de la pareja de la empresaria al matrimonio de la barranquillera. Tomada de Instagram @rechismes

Adicionalmente, Epa Colombia por esos días estaba comenzando su relación con Karol Samantha luego de años de noviazgo con Diana Celis, a quien recientemente le tuvo que pagar una millonaria suma de dinero, además, de devolverle las motocicletas que había comprado junto con tres de las viviendas que tenían en conjunto y una de las lujosas camionetas que habían adquirido.

Por lo que agregó lo siguiente a su relato: “Cuando me entregaron la invitación era para dos cupos, llegó de dos cupos”, señaló con el argumento de que si no asistía con su pareja, iría con uno de sus escoltas o con alguno de sus mejores amigos.

Según Daneidy Barrera Rojas, en el momento en el que hace su arribo al Hotel El Prado de Barranquilla, donde se realizó la celebración, en la lista de invitados no aparecía el nombre de su pareja, Karol Samantha.

“Cuando fuimos allá, en la lista no aparecía la persona que había inscrito, solo aparecía yo, pero decía dos cupos o si dijera un cupo hubiera ido sola”, posteriormente, indicó que Katherine Peláez (a quien trató de lambona) le metió cizaña a la barranquillera diciendo “que yo le había dañado el matrimonio, que yo lo había hecho súper mal”.

Agregó que siempre estuvo abierta al diálogo, por lo que esperó que la barranquillera le dijera que se sentaran a hablar porque sostenían una conversación constante antes de todo el supuesto malentendido entre las dos. También señaló que al llegar a su matrimonio le dijo que si no se le permitía el ingreso a la fiesta con Karol Samantha, le indicaba que se retirara para el hotel en el que estaban hospedadas.

“Yo siempre le escribo constantemente que, si me equivoqué, me dé una oportunidad porque yo soy una muy buena amiga, porque soy una mujer increíble y ella lo sabe perfectamente. Ella sabe que yo la amo con todo mi corazón porque ella me ha ayudado muchísimo, y que un error tan pequeño no puede dañar una amistad como esa. Yo realmente la amo y ella sabe que yo la amo un montón, que yo la defiendo a capa y espada y que yo soy su fan número uno”, concluyó en el programa con Dímelo King.

A continuación, la entrevista de Epa Colombia con Dímelo King, sobre el fin de su amistad con Andrea Valdiri:

La empresaria aseguró que todo fue un malentendido en el matrimonio de la barranquillera con Felipe Saruma

