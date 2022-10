Extécnico del Manchester United explicó por qué no contrató al colombiano Luis Díaz

El exdirector técnico del Manchester United afirmó que alguna vez quiso fichar al colombiano Luis Díaz, pero que las directivas no se lo permitieron. Imagen: Reuters, Getty Images.

La temporada del fútbol europeo sigue en desarrollo y este fin de semana la mejor liga del mundo, la Premier League, continúa su rumbo hacia las vacaciones forzadas por el inicio de la Copa Mundial de Catar 2022. En la jornada número 14 del rentado inglés el Liverpool del colombiano Luis Díaz, que todavía seguirá ausente por lesión, recibirá en casa al Leeds United, donde actúa el extremo Luis Sinisterra.

Sin importar que el Guajiro se encuentre por fuera de las canchas, según se ha comentado por lo que restaría del año, su llegada a Inglaterra ha sido tan fuerte que su nombre todavía se sigue mencionando por las principales personalidades del balompié en el viejo continente.

En este caso fue el exdirector técnico del Manchester United, el alemán Ralf Rangnick, quien en conversación con el diario Bild confirmó que en algún punto de su dirigencia llegó a proponer el fichaje del colombiano para comenzar el nuevo proyecto deportivo del club, pero una dificultad en específico complicó su llegada.

En sus declaraciones, Rangnick afirmó que antes de Díaz tenían nombres más ‘realistas’ económicamente hablando para su fichaje, pero que dentro de los jugadores de élite que tenían estudiados para comprar se encontraba el del oriundo de Barrancas, acompañado de otros como la superestrella noruega Erling Halaand:

“Hablábamos de jugadores como Josko Gvardiol y Christopher Nkunku del RB Leipzig. Esos eran nombres realistas. También hablamos de Álvaro Morata, Luis Díaz, Dusan Vlahovic y, como dije, Haaland cuando aún estaban en la cancha. Pero el club decidió en ese momento reconstruir el equipo bajo el nuevo entrenador”

Fue justamente la razón de la reconstrucción del equipo que no permitió que ‘Lucho’ llegara al Teatro de los Sueños para compartir vestuario con el portugués Cristiano Ronaldo. Durante el último tramo de su dirigencia técnica, la directiva de la institución de Manchester tomó la decisión de detener la inversión en el proyecto Rangnick y enfocarla hacia su nuevo timonel, el neerlandés Erik ten Hag.

Ragnkick no se guardó nada en sus comentarios y a pesar de realmente haber mostrado un deseo técnico de traer al colombiano, el club nunca lo apoyó y nunca lo quiso:

“No hubo tal expediente de transferencia, y el club nunca lo quiso”.

Para cerrar sus declaraciones, el director técnico afirmó que no es tan difícil ver los problemas por los que está pasando el club y que esto no se trata de cualquier operación superficial, sino de un proceso en el que se cambien varios pilares del club que no están funcionando:

“Ni siquiera necesitas lentes para ver y analizar dónde están los problemas. Ahora se trata de cómo los solucionamos. No basta con hacer algunas enmiendas menores, cosas cosméticas. En medicina dirías que esto es una operación a corazón abierto.”

Sin importar que el fichaje de Díaz no haya salido adelante para el Manchester United, sin duda, la mejor decisión que pudo haber tomado fue el haber firmado por Liverpool. Aparte de que esta temporada esté siendo bastante amarga, tan solo en su primer ciclo con los Reds, el extremo consiguió llegar a cuatro finales de torneos importantes, algo que nunca había alcanzado en toda su carrera.

