Ramón Jesurun aclaró que hubo un malentendido en sus declaraciones sobre las jugadoras sub17: “Me faltó ser un poco más explícito”

Ramón de Jesús Jesurún, Colprensa

Ramón Jesurun se permitió aclarar qué fue realmente lo que quiso decir cuando se refirió a la entrega de premios para las deportistas teniendo en cuenta el gran nivel que han venido demostrando el Mundial Femenino Sub 17 en la India. Las jugadoras ya están en la final de la copa, la cual se definirá el próximo domingo ante España.

Jesurun ha sido ampliamente criticado por sus declaraciones sobre las jugadoras que ahora mismo brillan en la India: “Los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas ‘amateurs’”, comentó ante algunos medios de comunicación, lo que enseguida generaría una oleada de críticas en redes sociales desde diferentes sectores deportivos.

No obstante, para bajar los ánimos de cara a la final del Mundial, Ramón salió a aclarar la situación con mejores palabras en una entrevista para La FM: “Lo primero son ellas, indudablemente, su comportamiento deportivo y personal, es extraordinario. Lo mismo que el excelente cuerpo técnico que tenemos. Detrás de todo esto hay un esfuerzo de la Federación, que es silencioso porque nadie se da cuenta, pero realmente la preparación que le hemos dado a todas estas selecciones femeninas, ha sido muy grande”.

Le puede interesar: “Sácale un ojo”: los aterradores audios de las torturas de las terribles bandas Fénix y Osiris desmanteladas en Bogotá

Luego dijo “Yo me refería a que los torneos FIFA y los torneos Conmebol solo entregan premios en categoría mayores. Este torneo efectivamente no es de mayores y no porque sea femenino; los masculinos tampoco reciben premios en categorías sub 20, sub 17 y sub 15. Obviamente, me faltó ser un poco más explícito; las críticas fueron por la falta de claridad de mi parte. Cuando estas selecciones clasificaron en las eliminatorias de Conmebol, recibieron un premio. La sub 20 recibió premio por lo que hizo en el mundial y también por lo que hizo en las Eliminatorias; la de mayores (femenina) que también clasificó al mundial, recibió un jugosísimo premio por parte de la Federación”.

No se sabe si las disculpas del directivo líder de la Federación Colombiana de Fútbol logrará resarcir el malentendido, lo que sí se ve es que el equipo colombiano está muy concentrado en lo que será la final del Mundial, en donde buscarán vencer a sus similares de España, las cuales vienen de vencer a las poderosas jugadoras alemanas.

Puede leer: Gustavo Bolívar le dice “sesgado” al fiscal Barbosa y pide la liberación de los jóvenes de la Primera Línea

Jesurun finalizó: “Acá le dieron más importancia a una mala declaración mía, supuestamente... sabemos que a nosotros los directivos nos critican todo y no nos perdonan nada. Sabemos que eso es así y estamos preparados para ello. Estamos felices de haberle entregado a la nación el mejor resultado deportivo de la historia”.

El mundial sub 17 tiene a todo el país con los nervios de punta, pues el partido que se jugó el pasado miércoles contra las nigerianas dejó ver que en varias partes del país, aficionados de todas las edades, le hicieron fuerza a las jóvenes deportistas en su búsqueda por llegar hasta la última instancia en el torneo internacional. Se espera que este 2022 se dé el primer título colombiano en un evento deportivo de esta magnitud y que en consecuencia se le abra más posibilidades de desarrollo a las promesas del fútbol femenino.

SEGUIR LEYENDO: