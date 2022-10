El Pibe Valderrama reveló cuáles son sus selecciones favoritas para ganar el Mundial de Qatar 2022

El 'Pibe' Valderrama habló de las dos selecciones que le convencen de poder ganar la Copa Mundo en Catar 2022.

Carlos ‘El pibe’ Valderrama habló sobre el Mundial de Fútbol que se realizará en Catar a partir de este 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre. El histórico 10 de la Selección Colombia reveló sus dos equipos favoritos a ganar el certamen próximamente y además aprovechó para elogiar a uno de los grandes jugadores que estarán presentándose en el torneo.

Como ya se sabe, la Selección Colombia no estará en el Mundial al ser eliminado en las últimas instancias de la Eliminatoria este 2022, al equipo cafetero no le alcanzó para estar entre los más fuertes para ir al campeonato del mundo, pues además de lo futbolístico pasó por otras serie de inconvenientes, al parecer, dentro del camerino, los cuales fueron determinantes a la hora de jugar. También tuvo un cambio de de técnico sobre el final de la temporada pasando a manos de Reinaldo Rueda quien sucedió a Carlos Queiroz.

Todo eso hizo que la ‘tricolor’ se quedara por fuera del mundial, terminando así con una de las rachas más significativas que ha tenido el equipo en los últimos años al haber clasificado en dos ocasiones a la cita mundialista de la mano del argentino Néstor Pékerman.

Ahora el equipo inicia una nueva etapa de la mano del también argentino Néstor Lorenzo quien asumió la dirección aspirando volver a estar adelante de cara al mundial de 2026 que se hará entre México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de eso, en Colombia no se deja de hablar ni de la copa ni de fútbol, pues el propio Pibe Valderrama se ha atrevido a decir quienes podrían ser los próximos campeones del certamen: “Creo que el Mundial lo ganará Argentina o Brasil. Creo que son los equipos que mejor están jugando actualmente y tienen a futbolistas que llegan motivados y con deseos de hacer historia y volver a darle un título a Sudamérica”.

También habló de Lionel Messi a quien elogió diciendo que no hay un futbolista de este nivel “No hay un jugador como Lionel Messi, es el que más me gusta y me encantaría que pudiera cerrar su ciclo como profesional ganando el Mundial. Claro que también hay otros buenos jugadores que llegan en buen momento y por eso creo que se verá un buen torneo”, según se lee en Semana.com.

Valderrama, quien fuera uno de los jugadores más importantes de los 90 para el seleccionado colombiano, también se refirió a las palabras del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en donde dijo que las jugadoras de la tricolor que ahora mismo están a punto de convertirse en campeonas del mundo en India 2022, son “amateurs” cuando habló de los premios que da la FIFA: “Solo se les dan a futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateur”.

Ante lo anterior comentó ‘El Pibe’ “Cómo van a calificar esta selección como amateur si esas peladas juegan mucho. Es un espectáculo, nos tienen reídos a todos. Cuidado que vamos a dar la vuelta olímpica. Están en la final porque se lo merecen, nadie les ha regalado nada”, finalmente elogió a la Linda Caicedo y a Luis Diaz dentro de los mejores jugadores del momento para Colombia.

