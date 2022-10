Hermana de Juan Duque salió en su defensa e hizo un llamado a los seguidores del paisa

Hermana de Juan Duque defendió al cantante, de los ataques en redes sociales. Foto: Instagram @juanduque

Sin lugar a dudas, la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque es una de las noticias que ha conmocionado al mundo del entretenimiento y a los seguidores que estaban siguiendo la relación. En redes sociales se comenzaron a tejer algunas teorías entre las que destacaban una posible infidelidad de parte del creador de contenido e incluso, se llegó a hablar de una estrategia de marketing por el nuevo lanzamiento musical del paisa.

Pero todo tomó mayor claridad cuando el intérprete de X ti lo digo hizo referencia a que cada uno había tomado distancia desde hace 15 días, tiempo en el que Lina Tejeiro estuvo fuera del país cumpliendo compromisos en Londres y posteriormente, a su regreso, comenzó las grabaciones de una nueva producción en tierras cafeteras que la han mantenido alejada de Bogotá y Medellín.

La relación que llevaba cerca de tres meses fue víctima de la distancia, así lo afirmó el paisa en unas declaraciones al matutino del Canal RCN Buendía Colombia: “La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta; a ella sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”.

Y es que el paisa ha sido blanco de todo tipo de comentarios en su cuenta de Instagram en la que los internautas le cuestionan el por qué decidió ponerle fin a su relación, otros le reclamaron por jugar con los sentimientos de la llanera; pero hubo uno que llamó la atención de los usuarios de redes sociales que no pasó desapercibido y fue el de su hermana Ana Cristina.

Le puede interesar: Epa Colombia y Diana Celis habrían conciliado para poner punto final a su historia

La joven aprovechó las redes sociales para escribir un mensaje y salir en defensa de su hermano con un contundente, pero emotivo trino, en el que pidió que aquellas personas que han atacado a otros sin conocer el trasfondo de la situación, sin vivir siquiera una eventualidad similar nunca atraviesen momentos como los que critican.

“Espero de todo corazón que las personas que les encanta atacar a los demás en redes, sin tener contexto suficiente ni escuchar todas las versiones de una historia, nunca les toque ver destruidas emocionalmente a las personas que más aman en el mundo”, escribió la hermana de Juan Duque.

La publicación fue replicada por el portal de chismes Rastreando Famosos, en el que ya cuenta con cientos de likes y dejó algunas reacciones de los internautas, quienes se mostraron de acuerdo con lo expresado por la hermana del artista.

Algunos de los comentarios más destacados son: “queda demostrado que Lina no cierra ciclos y repite patrones”; “pobre, se ve claramente que es víctima de la inestabilidad emocional”; “Lina es la tóxica, pero ustedes no están preparados para esta conversación”; “Hombe, la Lina ni con mil terapias suelta al Andy”; entre otros.

A continuación, la publicación de la hermana de Juan Duque en defensa de lo ocurrido entre su hermano y la actriz:

Hermana de Juan Duque defendió a su hermano de los ataques en redes sociales por la separación de Lina Tejeiro. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Son varias las personalidades que se han pronunciado al respecto, entre las que destacan Juliana Calderón y su hermana Yina Calderón, Karen Sevillano e incluso, indirectamente Aida Victoria Merlano se pronunció a través de un mensaje sobre lo corto de las relaciones en la actualidad.

SEGUIR LEYENDO: