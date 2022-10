Epa Colombia y Diana Celis habrían conciliado para poner punto final a su historia

La futbolista había demandado a la empresaria de keratinas para que se reconociera que hubo una unión marital de hecho. Foto: @diana_celis5

La ruptura entre Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, y su expareja, Diana Celis, sumó el que será, a la postre, el cierre para la historia que vivieron juntas. En las últimas horas se conoció que la empresaria de las keratinas y la futbolista al parecer habrían llegado a un acuerdo en el proceso judicial que protagonizan desde hace un par de semanas.

Cabe recordar que el pasado 11 de octubre se conoció que Celis instauró acciones legales contra su expareja para que la justicia colombiana reconozca la unión marital de hecho que se configuró después de convivir por varios años, en una relación que en su momento fue de las más mediáticas de la farándula y acabó mal luego de que ambas, presuntamente, se fueran infieles.

De acuerdo con información de El Tiempo, los apoderados de Celis, la firma Torrás Abogados S. A. S. habría confirmado que las partes habrían llegado a un acuerdo en la etapa de conciliación.

“Las partes llegaron a un acuerdo amigable para liquidar la sociedad patrimonial, el cual fue plasmado en un contrato de transacción en el que reconoce la existencia de esa relación familiar, y el pago de derechos que le asistían a Diana Celis González, quedando solo pendiente la formalización y ejecución de lo convenido”.

Por lo que, a tenor del comunicado de los abogados de la futbolista, se reconoció que efectivamente, al haber convivido por más de dos años se configuró una sociedad patrimonial, por lo que ahora que se disuelve, a cada una, le corresponde, “en proporción de un 50 por ciento de los gananciales” que se consiguieron mientras existió la unión marital de hecho.

La ruptura y el cruce de mensajes

Vale recordar que la empresaria de keratinas, a finales de 2021, comentó que con Celis, como pareja habían estado pensando en tener un hijo, pues su relación iba viento en popa; sin embargo, esto cambió a comienzos de 2022 cuando tomaron la decisión de ponerle fin a su romance y cada una tomó rumbos diferentes.

Las redes sociales estallaron y en ese momento comenzaron a especular que la integrante del cuadro santafereño estaba con la creadora de contenido por interés, pues se conoció que presuntamente se había quedado con el apartamento de Barrera Rojas ubicado en el sector del Olaya en Bogotá y una de las camionetas que tenía en su poder.

Barrera, también reconoció, en su momento, que su relación llegó a un punto en el que no podía continuar con una mujer que no la respetaba, con quien no se sentía amada y que, además, no la apoyaba en su deseo de emprender. Agregó que haber terminado su relación con Diana Celis si le dolió, por los años que duraron juntas.

Ante los señalamientos de su expareja, Celis decidió responder a la empresaria a través de sus InstaStories en las que habló de todo el proceso en el que acompañó a Epa Colombia cuando ocurrieron los hechos de TransMilenio, su crecimiento personal, así como el profesional con su empresa de keratinas, que son un éxito en ventas.

Según dijo la futbolista, no abandonó a la empresaria, sino que tomó la decisión de alejarse cuando se dio cuenta de que Daneidy Barrera Rojas estaba con otra persona (Karol Samantha).

