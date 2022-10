Juan Duque se confesó en pleno concierto tras ruptura con Lina Tejeiro: “Me está pegando fuerte el despecho”

Lina Tejeiro y Juan Duque

Durante los últimos días los nombres de Lina Tejeiro y Juan Duque llevan sonando sin parar entre los medios de comunicación por cuenta de los rumores de ruptura y la posterior confirmación de que se habían separado.

Para recordar, el romance entre la actriz llanera y el cantante urbano paisa solo duró algunos meses, puesto que aproximadamente a mediados de este 2022 comenzaron las especulaciones de que estaban saliendo, sin embargo, ya fue el pasado ocho de septiembre que hicieron oficial su noviazgo públicamente. Ahora bien, no pasó mucho tiempo para que la pareja decidiera terminar su relación.

Después de días de rumores sobre una posible ruptura, recientemente Juan Duque confirmó que Lina Tejeiro había terminado su recién comenzado noviazgo.

“La vuelta no está fácil, la vuelta está muy densa. A veces hasta tengo hasta miedo pa’ hablar poque no conozco los alcances de la gente que esta haciendo esto y a ustedes les cuento todo, ustedes saben todo de primera mano: Vamos a estar bien, solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien. Hace como 15 días ya habíamos cortado toda comunicación por darle su espacio a ella”.

Posteriormente, el reguetonero paisa destacó que esperaba que esta situación no empañara su carrera. “En la buena pa’ todos, Dios les pague, ojalá esto no manche mi carrera musical que he trabajado con tanto empeño...”

Pero esto no fue todo lo expresado por Duque, puesto que durante su presentación musical en el Infection Festival (Medellín) sacó un espacio para resaltar lo “despechado” que se sentía, de este modo, entre lo expresado dijo cosas como: “Me está pegando fuerte el despecho” y “yo a esa mujer la amaba”.

Respecto de Lina Tejeiro, la actriz todavía no ha emitido palabra alguna sobre su ruptura con el cantante urbano, pero vale recordar que en el pasado se ha mostrado muy abierta para hablar sobre sus relaciones sentimentales, por lo tanto, podría ocurrir que en los próximos días o semanas entregue su versión de por qué el noviazgo desembocó en un punto final tan rápidamente.

¿La distancia fue un problema para la ahora expareja?:

Hasta ahora Juan Duque es el único que se ha referido al tema y un par de días antes de confirmar la ruptura, había expresado en diálogo con Buen Día Colombia, programa del Canal RCN que:

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta; a ella sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”.

Ambos viven en ciudades distintas, Lina Tejeiro reside en Bogotá, mientras que Juan Duque lo hace en Medellín.

Por otro lado, no sobra mencionar que la última vez que se le vio a la actriz y al cantante urbano compartiendo como pareja fue en el cumpleaños de la llanera, el pasado 8 de octubre. De hecho, un día después el paisa había publicado una galería de fotografías con su entonces novia; los dos posaron muy sonrientes y cariñosos.

Hasta el ddía de hoy Duque todavía tiene en su perfil de Instagram las fotografías que había publicado con Tejeiro, pero en el caso de la actriz, ya borró las publicaciones que tenía con su expareja.

