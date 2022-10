El 37,3 % de los pobres de Colombia comen dos veces al día, según el Dane

La pobreza es cada vez más notable en las calles de Colombia. FOTO: EFE

Cifras desalentadoras reflejó la encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de septiembre pasado, en la cual se consultó a 11.033 personas de 23 ciudades del país sobre confianza del consumidor, mercado laboral y trabajo en casa, percepción sobre desigualdad y pobreza en Colombia, bienestar subjetivo, redes de apoyo de los hogares, convivencia y planificación y menstruación.

Entre los datos más llamativos está el de seguridad alimentaria y el promedio de comidas consumidas al día, incluido en el ítem de percepción de pobreza y desigualdad.

Aunque solo es el 0,1 % de los colombianos considerados pobres los que consumen menos de una comida al día y ninguno de los considerados no pobres padece de esto, se conoció que por lo menos el 2 % de los pobres se acuestan con solo una comida en el día. De igual manera, el 0,2 % de los no pobres viven en la misma condición.

Otro dato es que el 37,3 % de los pobres pasan el día con solo dos comidas, mientras que el 12,3 % de los no pobres respondió que también viven el día así.

Entre tanto, el 60,7 % de los pobres respondió que come tres veces al día, mientras que el 87,4 % de los no pobres dijo que también las consume.

Más pobreza

La encuesta también dio a conocer que cada vez hay más colombianos que se consideran pobres. Según esta, en septiembre el 48,91% se consideró estar en esta condición. La cifra es mayor a las reportada en agosto (46,64 %), julio (43,4 %) y junio (43,6 %).

De acuerdo con esta, los ciudadanos que más se consideran pobres son los residentes en Quibdó (91,3 %), Sincelejo (88,5 %), Valledupar (83,8 %) y Montería (81,3 %). Mientras que los ciudadanos que menos se consideran pobres son los residentes en Manizales (80,0 %), Riohacha (72,7 %), Armenia (72,1 %) y Pereira (65,6 %).

Por sexo, las mujeres se consideraron en septiembre más pobres que los hombres. De acuerdo a la encuesta, el 45,7 % de los hombres se consideró que sí es pobre, mientras que el 54,3 % restante respondió que no se considera así.

Entre tanto, el 51,2 % de las mujeres anotó que sí se considera pobre, mientras que el 48,8 % indicó que sí se considera que está en esa condición.

Precios de los alimentos

De igual manera, a los colombianos se les consultó por el comportamiento que tendrán los precios en el país en los siguientes doce meses.

Como resultado, la encuesta arrojó que el 48,1 % de los pobres creen que sí aumentarán mucho, al igual que el 47,7 % de los no pobres. A su vez, el 28,9 % de los pobres anotaron que aumentarán igual, mientras que el 24,1 % de los no pobres aseguró lo mismo.

Entre tanto, el 9,9 % de los pobres dijeron que aumentarán poco. No obstante, sobre este indicador, el 10,4 % de los no pobres estuvo de acuerdo con los pobres.

Sobre si el precio de los alimentos permanecerá igual, el 8,7 % de los pobres respondió de manera afirmativa, y, a su vez, la misma respuesta dio el 11,2 % de los no pobres.

Los que creen que el precio de los alimentos disminuirán un poco son minoría. Solo el 4,0 % de los pobres y el 6,0 % de los no pobres esperan que estos disminuyan un poco. Y un mínimo grupo de pobres y no pobres creen que disminuirán mucho. Según la encuesta, solo el 0,5 % de los pobres y el 0,7 % de los no pobres tienen la esperanza de que estos bajen de precio.

