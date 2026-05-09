Colombia

Suben a $500 millones recompensa contra alias Víctor Chala por crimen del periodista Mateo Pérez

El Gobierno aumentó la recompensa contra alias Víctor Chala, señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, mientras las autoridades intensifican operaciones contra las disidencias en la zona

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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la desaparición del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, mientras investigaba el conflicto armado - crédito composición fotográfica
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció el aumento de la recompensa contra alias Víctor Chala, presunto integrante de las disidencias de las Farc señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia - crédito composición fotográfica

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció el aumento de la recompensa contra alias Víctor Chala, presunto integrante de las disidencias de las Farc señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia.

Según información conocida por Revista Semana, el monto pasó de 300 millones a 500 millones de pesos con el objetivo de obtener información que permita ubicar y capturar al presunto responsable.

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El crimen del comunicador ocurrió mientras realizaba labores periodísticas relacionadas con la crisis humanitaria y de orden público que afecta a varias comunidades de esa zona del norte antioqueño.

El joven periodista había llegado a Briceño para documentar las afectaciones que enfrentan los habitantes por cuenta de la presencia de estructuras armadas ilegales y las disputas territoriales que mantienen grupos disidentes en la región.

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El ministro de Defensa aseguró que alias Víctor Chala se convirtió en un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública tras el asesinato del periodista. Las autoridades señalaron que la prioridad será avanzar en su captura y en el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan en el territorio.

“Ofrecemos hasta 500 millones de pesos por información que nos permita capturar a alias Chala y llevarlo ante la justicia”, manifestó el ministro Pedro Sánchez durante el anuncio oficial realizado este jueves.

El jefe de la cartera de Defensa también indicó que las operaciones militares y policiales continuarán intensificándose en la región, especialmente en zonas donde persiste presencia de disidencias armadas vinculadas a alias Calarcá.

Sánchez afirmó que las autoridades no permitirán que el crimen quede en la impunidad y reiteró que la instrucción dada a la Fuerza Pública es avanzar contra las organizaciones ilegales responsables de ataques contra civiles y periodistas.

“Hemos avanzado grandemente en operaciones en esta región y, a pesar del dolor y la adversidad que nos embarga por este vil asesinato, no nos doblegamos como país”, expresó el funcionario.

Las autoridades relacionan a alias Víctor Chala con estructuras disidentes que mantienen control armado y actividades ilegales en diferentes regiones del país. Inteligencia militar también investiga su posible participación en otros hechos violentos ocurridos anteriormente en el departamento del Huila.

Entre los casos mencionados por fuentes militares aparece el asesinato de la lideresa social Lina María Puentes Vega, defensora de derechos humanos e integrante de la Red Buscadoras del Huila Tras las Huellas de la Vida.

La mujer fue asesinada el 31 de mayo de 2025 en la vereda La Nueva Reforma, en zona rural de Baraya, Huila, en un hecho que también es investigado por las autoridades.

De acuerdo con versiones conocidas por organismos de seguridad, alias Víctor Chala habría sido trasladado posteriormente hacia Antioquia por orden de alias Calarcá con el propósito de evitar un eventual cerco militar y dificultar su captura.

Ahora, las autoridades sostienen que el hombre estaría liderando actividades criminales y acciones de intimidación en Briceño, municipio donde se intensificaron los hechos de violencia durante los últimos meses.

El asesinato de Mateo Pérez Rueda volvió a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan periodistas y líderes sociales en regiones controladas por grupos armados ilegales. El caso también generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios de prensa.

Mateo Pérez, oriundo de Yarumal, había fundado la revista El Confidente y desarrollaba labores informativas relacionadas con problemáticas sociales, orden público y denuncias comunitarias en Antioquia.

La recuperación de su cuerpo fue confirmada recientemente luego de una misión humanitaria adelantada por organismos nacionales e internacionales en la zona donde desapareció.

Las autoridades continúan adelantando operaciones en Briceño mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente el crimen y determinar las responsabilidades de las estructuras armadas señaladas.

El Gobierno reiteró que mantendrá activas las recompensas y las acciones militares hasta lograr la captura de los responsables del asesinato del periodista.

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