Un colombiano es el ciclista más ganador del Movistar Team: el equipo se salvó del descenso gracias a los triunfos de Iván Sosa

Movistar Team, Iván Sosa durante el Tour de Langkawi. Foto: Movistar Team/SpringCycling

Movistar Team finalmente es de las escuadras que pasó de estar en riesgo de descender a quedarse en el World Tour por lo menos por otras tres temporadas. Con pocas victorias y con la necesidad de encontrar resultados, sobre la segunda parte del calendario, sus corredores lograron hacerse a victorias, podios y top 10 en diferentes competencias, lo que les fue sumando puntos.

La temporada ciclística ha terminado para la mayoría de equipos World Tour principalmente con el Giro de Lombardía, pero con el remate en el Tour de Langkawi, en donde estuvieron varias escuadras de la élite, dejando como campeón justamente al equipo español con el colombiano Iván Ramiro Sosa en la clasificación general y una victoria de etapa.

Durante el año no encontraron una figura propiamente que los llevara a destacar como su principal corredor, aunque sí se esperaba que la contratación del colombiano Iván Sosa les diera algunos resultados importantes, estos no llegaron según las expectativas. Aún así, Sosa le dio al equipo 4 victorias en el año, dos generales en la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi y una etapa en cada competencia. Este dato no lo tiene ningún otro corredor del equipo.

Caso similar se esperó con el balear Enric Mas quien se ha ganado el título de jefe de filas aunque aún sin contundencia teniendo en cuenta que a pesar de pelear por podios en las grandes vueltas, solo ha estado en la segunda casilla en la Vuelta a España este año además de conseguir su única victoria en el Giro de la Emilia.

Gonzalo Serrano fue otro de los corredores del equipo que permitió que se pudieran sumar unos puntos importantes para huirle al descenso, proyectándose también como un corredor de grandes oportunidades a futuro, el ibérico logró hacerse al triunfo en la general del Tour de Britain.

Le puede interesar: Defensoría del Pueblo emite alerta temprana en San Andrés por evidencia de grupos armados y su disputa por economías ilegales

Mientras que otros corredores como Iván García Cortina se estrenaba con el equipo tras 2 años de estar allí, el velocista y clasicómano esperaba conseguir un triunfo desde hacía rato y esta vez lo logró durante el Gran Piemonte sobre grandes rivales.

Esto los ha puesto incluso en un lugar bastante seguro dentro de la tabla que determina qué equipos ascienden y cuáles definitivamente pasan a ser parte de la segunda división.

La escuadra telefónica ahora se preocupa por hacer algunos fichajes importantes de cara a los objetivos de la temporada 2023, en donde esperan tener menos presión pero también más y mejores resultados en las competencias más relevantes del calendario ciclístico.

Puede leer: Federación Colombiana de Fútbol estudia exponer los audios del VAR de las jugadas más polémicas

Otras escuadras que se podrían dar por salvadas serían el Arkea Samsic equipo donde militó el colombiano Nairo Quintana junto con Anacona, Dayer y Miguel Flórez y el EF Education EasyPost de Estados Unidos en donde corren Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Diego Camargo y Daniel Arroyave, ambos equipos al igual que el Movistar lograron sacar lo mejor de su repertorio en algunas competencias de una semana, mientras que en el caso del EF con Rigo la Vuelta a España se tornó clave para sumar puntos, pues el colombiano se metió en la novena posición de la general y además se quedó con una victoria de etapa, entre otros buenos resultados como tops 5 en algunas clásicas del otoño y recientemente sobre el final, el título en la Copa Japón con el norteamericano Neilson Powless.

SEGUIR LEYENDO: