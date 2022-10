Sebastián Caicedo habló de su nueva relación a pocos meses de haber terminado con Carmen Villalobos

Sebastián Caicedo tendría un nuevo amor y así lo dio a conocer para un reconocido programa de chismes. Foto: Instagram

Una de las que se pensaba era la relación más sólida del mundo del entretenimiento era la que sostenían Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, quienes permanecieron por más de 13 años juntos. Sin embargo, las diferencias que pudieron haber ocurrido en la relación, decidieron ponerle fin a un romance que era el más admirado por sus seguidores.

Cuando decidieron ponerle punto final a su matrimonio, la pareja no dio declaración alguna sobre el motivo en específico han sido varios los rumores que han rondado a la expareja como ocurrió con la barranquillera a quien señalaron de sostener una relación con uno de los participantes de Top Chef en el que fue presentadora.

Foto: Telemundo en Instagram

Este domingo, Sebastián Caicedo habló para el programa La Red de Caracol Televisión y allí fue interrogado nuevamente por su vida sentimental, lo que dejó confundidos a sus seguidores luego de que asegurara que había retomado una relación con alguien del pasado y que estaba muy pegadito a ese ser que lo ha hecho aclarar sus ideas.

“Hasta gay me han dicho. Aprovecho para aclararlo, no lo soy… El amarillismo siempre necesita tener su tope. Es una carrera de 23 años con pandemia incluida, con un matrimonio de 14 años súper bonito y pues en estos momentos es un renacer, una nueva vida”, expresó el actor para las cámaras del programa de chismes de Caracol.

Le puede interesar: Especialista en redes se despachó en contra de Carolina Cruz: “Era terrible trabajar con ella”

Además, indicó que este amor no se trata precisamente de una mujer por lo que algunos de los internautas quedaron un poco confundidos lo que debió salir a explicar el actor. Al ser interrogado por cómo va su corazón, aseguró que en estos momentos se está reestructurando.

“Gracias a Dios muy bien, pegadito de él… El corazón está mejor que nunca, enamorado, estoy estrenando un amor que tenía hace muchísimos años, pero ahorita he sido muchísimo más fiel, más enamorado y más agarradito de Dios que nunca”, reveló el colombiano.

Sebastián Caicedo respondió a críticas por su nariz

Las críticas casi que son pan de cada día y más si se trata de las redes sociales; todo aquel que figure ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra plataforma de este estilo está expuesto a recibir todo tipo de comentarios, incluso mensajes negativos sobre temas de los que nadie debería opinar: por ejemplo, el cuerpo de los demás. En el caso de Sebastián Caicedo, el actor ha sido criticado por sus fosas nasales.

De este modo, durante los recientes días el caleño comenzó por decir desde sus Historias de Instagram: “Ustedes que me conocen y que tengo el placer y el honor de que me sigan, pues saben que no me gusta a veces hablar de ciertos temas o de algún contenido que no va con mi esencia, pero esto lo voy a aclarar porque es que son muchísimos los comentarios que me han llegado sobre mis fosas nasales”.

En vista de lo anterior, Caicedo quiso aclarar el tema y cerrarlo con un “no más”; sus últimas palabras sobre el asunto fueron:

“Cada vez que yo levanto la cabeza se me ven mis fosas nasales y pareciera que tuviera un moquito, pero eso le puede pasar a cualquier persona. No es un moquito, son mis fosas nasales, aclarado el tema, no más”; dicho esto, hizo un acercamiento a su nariz y no pronunció nada más.

SEGUIR LEYENDO: