Carmen Villalobos subió la temperatura en redes al usar un vestido que dejó poco a la imaginación

Carmen Villalobos no dejó nada de imaginación en a través de una de sus cuentas oficiales en la web. Foto: Telemundo

Carmen Villalobos vuelve a destacarse en las redes sociales. Aunque su trabajo y carisma se han ganado los corazones de sus admiradores, en esta oportunidad los usuarios han decidido destacar sus cualidades físicas y buen sentido del estilo. La presentadora, con ayuda de su equipo de trabajo, mostró un look que muchos tildaron de “impactante” en el marco del último capítulo de uno de los programas que más rating tuvo el canal Telemundo.

Los internautas resaltaron la deslumbrante prenda que la exesposa de Sebastián Caicedo eligió para la gala final del concurso ‘Top Chef VIP’. En una de sus publicaciones más recientes expresó su satisfacción por haber culminado un proyecto en el que ‘’trabajó y se divirtió al mismo tiempo‘’. Enfatizó que lo más importante para lograr un producto televisivo exitoso fue apoyarse de sus colegas y compañeros del set de grabación:

‘’Felices por el gran trabajo que se hizo 💜💟Varios meses donde se afianzó esta maravillosa amistad, donde trabajamos mucho pero al mismo tiempo nos divertimos 😍😍😍 @normajaneid @jorge.malave @labullapr @mclmanager Gracias chicos por confiar y hacer equipo 💪🏼! Se les quiere💟 Gran final de #topchefvip por @telemundo‘’, indicó Villalobos.

También le puede interesar: Shakira y Piqué juntos, pero no revueltos, fueron vistos en un partido de béisbol de su hijo

Carmen Villalobos en la previa a la final del programa Top Chef VIP. Instagram:@cvillaloboss

En el post dejó a la expectativa a sus admiradores con respecto a su look porque, a pesar de que ya estaba lista para salir al aire, solo se mostró con una bata; sin embargo, horas más tarde, sorprendió a los internautas con su belleza en otra publicación. Como algunos lo expresaron en diferentes plataformas en la web, ‘no dejó nada a la imaginación’.

Carmen Villalobos subió la temperatura en redes sociales. Instagram: @cvillaloboss

Con un vestido en color azul metalizado la actriz encabezó el cierre de temporada. El diseño no tenía simetría con el propósito de permitirle mostrar más de la cuenta. Dejó ver gran parte de su piel. Tanto su cintura, como sus piernas y cadera quedaron, en gran medida, a la vista de todos.

El estilista de moda, periodista y estratega de marca, Jorge Malavé, fue el encargado de captar las poses sugestivas que compartió Villalobos. Hasta ahora, casi 140 mil personas han reaccionado al videoclip que se difundió en Instagram. Los usuarios catalogaron el momento como ‘’imponente‘’ y le dejaron saber a la actriz que se ve radiante, segura de sí misma y que debería considerar tener una nueva relación.

También le puede interesar: La definición de belleza de Laura Tobón: “es sinónimo de confiar en nosotros mismos”

Cabe recordar que durante la más reciente temporada de ‘Top Chef VIP’ se generaron múltiples rumores en torno a un posible romance entre la presentadora con el exconcursante del programa culinario, Horacio Pancheri, debido a que se ha visto al actor en varias ocasiones con la barranquillera de 39 años.

Esta más que claro que no será la última vez que Carmen Villalobos se robe las miradas de los televidentes y fanáticos con su estilo. Tampoco es la primera ocasión que impacte a los usuarios en la web ya que en días anteriores la modelo se mostró, en el mismo programa mencionado, sensual y refinada.

No han pasado muchas semanas desde que una de las figuras de la telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’ deslumbró al usar un traje oversized rojo con escote. Evidentemente, al revisar algunos de los comentarios a su publicación, quienes están al pendiente de sus actividades la elogiaron, halagaron y, además de resaltar que su figura ‘’es inigualable‘’, indicaron que no cabe duda de que ‘‘está en una de las mejores etapas de su vida‘’.

Carmen Villalobos se destaca en redes sociales por su sensualidad y únicos trajes. Instagram: @cvillaloboss

SEGUIR LEYENDO: