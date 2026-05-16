Otro espaldarazo a Gustavo Puerta en la selección Colombia para el Mundial 2026: ascendió a primera división de España

Gustavo Puerta hace historia con el Racing de Santander, al devolverlo a la primera división de España para la temporada 2026/2027 - crédito Racing de Santander

Gustavo Puerta se empezó a ganar un lugar en la selección Colombia gracias a sus actuaciones en el fútbol español, pese a estar en la segunda división, pero le permitió que el técnico Néstor Lorenzo pusiera su mirada en el talento del mediocampista para llamarlo a convocatorias.

De cara al Mundial 2026, Puerta llegará a la prelista con la alegría de ascender al Racing de Santander, una proeza que el club llevaba más de una década en la búsqueda y lo logró gracias al aporte del cafetero, que se metió en la historia de la institución por este logro.

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De esta manera, el volante se convierte en una carta fuerte para Néstor Lorenzo, que empezará pronto la concentración con los futbolistas de la lista provisional y, antes del 1 de junio, espera definir el listado de 26 hombres que disputarán la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

El ascenso de Gustavo Puerta en España

En su primer año en España, el volante tenía un reto enorme en frente porque, una vez más, debía demostrar su talento en un club de segunda división en Europa, después de pasar por el Hull City de Inglaterra, el Núremberg de Alemania y ahora con el Racing de Santander.

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A falta de dos jornadas para terminar la temporada, Gustavo Puerta aseguró el ascenso para el Racing, luego de golear por 4-1 al Real Valladolid en la fecha 40 y el equipo garantizó su boleto a la primera categoría entre los tres primeros puestos, como indica el reglamento.

Racing de Santander esperó 14 años para volver a la primera división de España, siendo su última ocasión en la temporada 2011/2012 - crédito Racing de Santander

El colombiano disputó 84 minutos en el compromiso del sábado 16 de mayo, con una calificación de 7.1 por parte de la plataforma Sofascore, con un 93% de efectividad en los pases, 86% buenos en campo rival y un disparo a portería, para salir aplaudido por la afición.

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Al finalizar el compromiso, los aficionados ingresaron al campo para festejar el ascenso después de 14 años en la segunda división, pues la última vez que el Racing jugó en LaLiga fue en la campaña 2011/2012, pasó por toda clase de crisis y malos resultados para llegar a este momento en su historia.

Racing de Santander es primero con 78 puntos en 40 jornadas, a falta de dos fechas para terminar la temporada en la segunda división de España - crédito Racing de Santander

De otro lado, Gustavo Puerta lleva actualmente 33 partidos disputados en total, 32 por la segunda categoría y uno por la Copa del Rey, 30 fueron en condición de titular, marcó tres goles y una asistencia, cifras que lo hacen uno de los hombres importantes en la plantilla del técnico José Alberto.

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Convocatoria al Mundial 2026, el siguiente objetivo

Con el ascenso en el bolsillo, el mediocampista de 22 años ahora se enfoca en ser uno de los jugadores que el entrenador Néstor Lorenzo tenga en cuenta para disputar el Mundial 2026, que es su sueño de toda la vida y sería la segunda participación en un certamen de la FIFA, tras la Copa del Mundo Sub-20 de 2023, en la que fue capitán.

Gustavo Puerta es uno de los jugadores en la prelista de 55 deportistas de la selección Colombia, que se presentó el jueves 14 de mayo y, desde el 18 de mayo, se unirían los primeros futbolistas en Medellín, donde arrancará la concentración y, para el 25 del mismo mes, seguiría en Bogotá.

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Gustavo Puerta regatea el balón ante la presión del francés Lucas Digne, en el partido amistoso entre Colombia y Francia en el Northwest Stadium, Maryland, el 29 de marzo - crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

El mediocampista jugó los últimos cuatro partidos del combinado nacional, que fueron los amistosos de preparación en Estados Unidos, marcó un gol y sumó 175 minutos, fue titular en uno de esos juegos y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico por su capacidad de llevar la pelota, cubrir espacios y visión de juego.

Cabe recordar que Puerta terminará temporada con el Racing de Santander hasta el 31 de mayo, cuando dispute el duelo de la jornada 42 en la segunda división, aunque el club lo liberaría antes para que arranque los trabajos con la Tricolor, como hizo el Minnesota United con James Rodríguez.

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