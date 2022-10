Especialista en redes se despachó en contra de Carolina Cruz: “Era terrible trabajar con ella”

Carolina Cruz, presentadora colombiana. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz se convirtió en tendencia una vez más, y esta vez a diferencia de otras, la razón es que una persona que trabajo en su momento con ella, decidió contar su experiencia negativa trabajando con la presentadora reconocida por su participación en programas matutinos. A diferencia de lo que sus seguidores creen, el joven, que decidió usar las redes sociales para hablar de la actitud de la también modelo, aseguró que la actitud de Cruz es muy diferente frente a cámaras y detrás de estas.

El joven que publicó su historia en TikTok aprovechó un video que roto por redes donde se ve que en el programa de Día a Día la invitada se desmaya, Mary Perdomo, y la presentadora no reacciona para ayudarla, sino que se queda completamente quieta. Pese a que Carolina salió en su defensa y argumentó que su actitud se debió a que quedó en shock el hombre que salió a hablar en contra de ella, aseguró que es una “actitud normal en ella”.

“Todos reaccionamos de diferentes maneras y, gracias a Dios, Carolina Soto no se bloqueó porque yo sí me quedé en shock, y si por eso soy mala mujer, ¡ni modo, así soy!”, expresó la mujer nacida en el municipio de Tuluá, quien también abrió una encuesta en esta plataforma por medio de la cual preguntó a sus seguidores si se habrían comportado como ella o como su compañera de set.

El joven, que fue identificado como Sebastián García, comenzó explicando que conoció a la presentadora por un trabajo que realizó para una organización, la cual no da su nombre y con la cual Carolina mantenía una relación comercial. Narró que en el tiempo que tenían que hacer la publicidad correspondiente fue difícil trabajar, con la también empresaria, pues su actitud era muy compleja.

“Siempre que le pedíamos algo era con una cara de mierd…, así como que pereza estar aquí, pero se prendía la cámara y cambiaba”, anotó en su relato García. Incluso, el joven aseguró que en ese empleo se trabajó con otros famosos, pero que su actitud no era ni parecida a la de la presentadora, por lo que agregó: “Solamente era ella, realmente era terrible trabajar con ella”.

Recordemos que tras las críticas que recibió Cruz, la misma Mary Perdomo, salió en su defensa y respaldo lo que dijo la presentadora: “¡Nunca juzguemos!, pues no sabemos qué pasa por la cabeza de cada uno (...) Definitivamente, uno no sabe cómo reaccionar en esos momentos. Muchas gracias a ti y a todo el canal por socorrerme ¡Un abrazo y estoy bien!”.

Perdomo no fue la única que se mostró de acuerdo con Carolina, pues varios de sus seguidores, entre estos una enfermera, le dijo que su reacción fue algo completamente normal y que, inclusive, puede suceder con el personal médico.

Por último, la actriz de ‘El principito’ dejó saber que se encuentra bien de salud y fuera de peligro, pues luego de su desmayo comenzó a convulsionar en pleno set de grabación.

“Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias a todos lo que se preocuparon y me siguen preguntando. Eso sí, aliméntense bien y cuídense, sobre todo si nos dedicamos al arte. Uno no sabe en qué momento el cuerpo le pasa factura, aunque esta rosa está más que lista para su segunda temporada ¡The show mush go on!”, concluyó Mary, quien también invitó a sus seguidores a que no se pierdan el musical en cuestión, el cual se estará presentando en el teatro Pablo Tobón Uribe del 26 al 31 de octubre.





