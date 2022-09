Carmen Villalobos reconoció que es “intensa” en el amor

Foto: Telemundo

En julio de este año, los actores colombianos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo anunciaron su separación. Luego de 12 años de noviazgo y tres de matrimonio, anunciaron que le daban fin definitivo a su relación. Desde entonces, ambos artistas han estado en medio de rumores del que sería su presente amoroso con otras personas. La barranquillera, en medio de una charla con su amigo, el también actor, Gregorio Pernia, comentó que es ‘intensa’ en el amor. La conversación se dio en medio de uno de los capítulos del reality de cocina ‘Top Chef Vip’, en donde ella es presentadora y él concursante.

“¿Carmen, y tú, qué opinas del amor?”, cuestionó Pernia, con quien Villalobos ha compartido set de grabación en producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’. “Yo en el amor; me entrego, soy apasionada, soy intensa, soy consentidora, me encanta que me consientan, que me traten como una princesa, como lo que soy”, contestó ella.

Es de recordar que, a mediados del 2022 la actriz hizo público un video, en sus redes sociales, en el que confirmó que se encontraba en proceso de divorcio. “Hoy estoy aquí frente a todos ustedes, que me han acompañado por tantos años, para confirmarles que hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de 13 años de relación (...) es mejor decir adiós, desde el amor, ese mismo amor que siempre nos caracterizó”, dijo.

Desde que empezó a trabajar en el concurso de cocina de Telemundo, a Carmen se le ha relacionado con el actor argentino Horacio Pancheri. “De una fuente muy creíble me dicen que Carmen Villalobos estaría enrollada con un actor no colombiano. Es un extranjero que lleva por nombre Horacio Pancheri (...) ella estaría saliendo con su compañero de grabación, pues según allegados al ‘reality’, mientras estaban en labor culinaria, salían chispas y cruzaban miradas”, informó Ariel Osorio, presentador del programa de chismes del Canal Uno ‘Lo Sé Todo’.

Por su parte, a Sebastián Caicedo se le relacionó, en su momento, con la modelo Julieth Román. La prensa nacional expuso que ambos estuvieron del concierto que ofreció Marc Anthony en la reciente Feria de las Flores. “Solo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Todo a su debido tiempo”, comentó el actor cuando fue cuestionado por supuesto nuevo amor en una entrevista con el medio de comunicación internacional People.

Previamente, Caicedo también había aclarado su situación con su exesposa. “Gracias a todos por esos años de cariño y apoyo para este amor tan bonito. Gracias por sus mensajes en un momento tan difícil para los dos. Sólo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona, ni mucho menos porque yo sea gay, simplemente como también ella lo expresó la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor. Ese mismo amor que siempre nos caracterizó”, comentó.

Es de resaltar que hacia el mes de mayo, ambos negaron que se encontraran distanciados, y explicaron que la gente sacaba conclusiones de hechos sin fundamento, como la ausencia de fotografías o videos de ambos en redes sociales.

“Hasta donde yo sé, sigo casada. Decidimos dejar descansar de alguna manera las redes sociales de la relación, pero no, ahí estamos; él está en Bogotá, en sus proyectos, ahorita está como muy metido en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece superchévere; y yo estoy a full con la novela, que no me da tiempo de nada”, dijo ella en una entrevista con People en español.

“La gente cree que porque uno no saca cosas en redes sociales entonces está mal. Cuando pase algo lo diremos. Más de 13 años juntos para tener que aclarar que porque no estamos en redes”, detalló, por su parte, él.





