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Richard Ríos marcó gol con Benfica, pero Luis Javier Suárez se llevó el premio mayor: Sporting Lisboa jugará la Champions

El delantero colombiano, que también anotó con el cuadro verdiblanco, dejó sin tiquete al cuadro de las águilas, en el que el colombiano también perdería a su técnico

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El delantero colombiano cerró la temporada con la clasificación agónica a la Champions League y siendo el goleador del campeonato con 28 tantos - crédito @vsports_pt/x

En la última jornada de la Primeira Liga de Portugal, que ya quedó en manos del Porto, se dio una fuerte pelea entre el Benfica y el Sporting de Lisboa por el segundo cupo a la Champions League, uno de los principales premios en la temporada y entre dos clubes históricos.

Luis Javier Suárez le ganó el pulso a Richard Ríos en la fecha final, pues el conjunto del delantero logró la clasificación a la Champions gracias a su triunfo, que fue el mismo resultado de la escuadra del mediocampista cafetero, pero no le alcanzó para superar a su rival en la tabla de posiciones.

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Ríos ahora viajará a Colombia para unirse a la concentración de la Tricolor, de cara al Mundial 2026, mientras que Suárez seguirá con el Sporting para preparar la final de la Copa de Portugal ante el Torreense, pues la idea es cerrar la temporada con un trofeo bajo el brazo.

Suárez le ganó a Ríos el tiquete a Champions

La tarde del sábado 16 de mayo prometía ser histórica porque dos conjuntos importantes en Portugal pelearían hasta el final por el segundo tiquete a la Champions League, con dos buenas campañas y mucho que arriesgar porque ninguno quería quedar afuera del principal torneo en Europa.

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Al comienzo del partido, Benfica estaba por debajo de la tabla que el Sporting, pero alcanzó a pasarlo por el gol de Richard Ríos, que se dio a los seis minutos frente al Estoril y, por un breve momento, los dos clubes estaban igualados con 80 puntos en la clasificación.

El volante colombiano abrió el marcador ante el Estoril y fue triunfo 3-1 para las águilas, que cayeron a la Europa League en la siguiente temporada - crédito @vsports_pt/X

Sin embargo, ese momento de esperanza para los aficionados de las Águilas duró solo ocho minutos, porque Eduardo Quaresma marcó gol para el Sporting de Lisboa frente al Gil Vicente, lo que silenció a los aficionados rojos porque, con ese resultado, perdían cualquier opción.

Luis Suárez amplió la pizarra a los 33′ y llegó a 28 tantos en el campeonato, mientras que Morten Hjulmand cerró la goleada por 3-0, para cerrar una campaña grandiosa para la institución porque, previamente, alcanzó los cuartos de final de la Champions, su mejor resultado en el torneo europeo.

El colombiano Luis Javier Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Liga Portugal 2025/26 - crédito ANTONIO PEDRO SANTOS/EFE/EPA
El colombiano Luis Javier Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Liga Portugal 2025/26 - crédito ANTONIO PEDRO SANTOS/EFE/EPA

De esta manera, el conjunto verdiblanco avanzó a la Champions con 82 unidades, dos más que el Benfica de Richard Ríos, que se conformó con disputar la Europa League la próxima temporada, mientras que el Sporting Braga cerró los cupos a certámenes internacionales con su llegada a la Conference League.

Sporting va por la Copa

Benfica sufrió un nuevo golpe en el cierre de la temporada, pues previo a la definición por el cupo a la Champions, se conoció que el Real Madrid avanzaba a toda prisa para quedarse con José Mourinho, el técnico de las Águilas que llegó en septiembre de 2025 y, al parecer, no renovaría su contrato.

Por los lados del Sporting de Lisboa, le queda la final de la Copa de Portugal frente al Torreense, el domingo 24 de mayo y con eso cerrará la campaña 2025/2026, a la espera de que sea con un trofeo bajo el brazo y ratifique el nivel de una plantilla que hizo historia para la afición.

Luis Suárez se perderá el partido contra Familicao por acumulación de tarjetas amarillas - crédito Sporting CP
Luis Suárez quiere ser campeón en su primer año con el Sporting de Lisboa y tiene la oportunidad en la Copa de Portugal - crédito Sporting CP

Luis Javier Suárez está terminando la temporada con 37 goles en 52 partidos, máximo goleador de la Primeira Liga con 28 anotaciones y cinco en la Champions League, lo que demuestra que es la principal arma para quedarse con el último trofeo a disputarse en el fútbol de Portugal y después viajará a la concentración de la selección Colombia en Bogotá, donde arribará para el amistoso contra Costa Rica, en El Campín, y quedar en la lista de 26 convocados para el Mundial 2026.

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