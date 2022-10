El regaño que le metió Juan Fernando Quintero a Miguel Borja por no ser efectivo en ataque: “Quiere que las haga todas”

El delantero colombiano, Miguel Ángel Borja, anotó en el último encuentro de River Plate con asistencia de Quintero. Foto: River Plate

Miguel Ángel Borja está demostrando su enorme potencial en River Plate y pese a que en algunos momentos fue criticado y su fichaje con el ‘Millonario’ fue cuestionado por algunos hinchas, el colombiano se está convirtiendo en una de las piezas fundamentales en el equipo de Gallardo y cada vez está tomando más confianza en el campo de juego y en el área rival. En el último encuentro ante Patronato fue el encargado de darle el triunfo a su equipo.

El Estadio Presbítero Bartolomé Grella ubicado en Paraná fue testigo del duelo entre Patronato y River Plate por la Primera División de Argentina. Un partido cerrado y con opciones para los dos equipos, sin embargo, en el campo de juego el equipo de Marcelo Gallardo se mostraba mucho más intenso en ataque. Miguel Borja, quien disputó su séptimo partido como titular en liga, anotó el único gol del partido.

En una jugada que fue elaborada por Juan Fernando Quintero, el ‘10′ recorrió varios metros hasta que encontró en su línea de pase a Borja, quien recibió al borde del área, enganchó a un defensor y remató con potencia al palo de la mano derecha del portero Facundo Altamirano y de esta manera convirtió su séptimo gol con el equipo de la banda cruzada y el tercero en el que es asistido por su compatriota.

El colombiano marcó el único gol del compromiso ante Patronato. Foto: River Plate

Con este triunfo River Plate se ubicó en la cuarta casilla de la clasificación de la liga con 41 puntos, producto de 12 victorias y cinco empates. El equipo de Marcelo Gallardo se mantiene en la lucha por el título ya que solo es superado por Boca Juniors, quien es el líder con 45 puntos, Racing con 44 y Atlético Tucumán que tiene las mismas unidades que el club de Avellaneda.

Tras el compromiso, Miguel Ángel Borja habló sobre la anotación que realizó, se mostró feliz por su momento e incluso llegó a revelar lo que le mencionó su compatriota, Juan Fernando Quintero, quien según él, le reclamó por su falta de efectividad de cara a la portería rival. El delantero de la Selección Colombia afirmó que, “se hizo un buen trabajo, damos las gracias a Dios por la victoria y nos vamos contentos a casa”.

Entre risas Miguel Ángel Borja reveló que, “ahí me reprochó un poco ‘JuanFer’, porque quiere que las haga todas. Hay que afinar, un poco más, la puntería para poder concretar las que ‘el enano’ me ponga ahí”.

Además el delantero colombiano, como ya es habitual en él, agradeció a Dios por el tanto que marcó en su último partido, “el agradecimiento siempre a Dios, creo que un hombre que no tiene fe y no cree en Dios, es muerto. Es a lo que he venido, junto a mi familia, creyendo que hay un Dios vivo y por eso trato de glorificar su nombre cada día”.

Por ahora River Plate ya se prepara para su siguiente partido que será ante Platense en el Monumental. El juego se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de octubre a las 7:30 p.m., posteriormente se medirá ante Rosario Central el próximo domingo 16 del mismo mes y culminará su último duelo en liga ante Racing, un rival directo en tabla, el próximo 23.

