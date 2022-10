La inflación anualizada del 11,44 % debe ser motivo de reflexión para el Congreso a la hora de aprobar la reforma tributaria: Fenalco

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: Colprensa.

El crecimiento de la inflación en septiembre, que alcanzó la cifra más alta de este siglo, es un campanazo de alerta que indica que no se puede seguir afectando el precio de los alimentos y el bolsillo de los colombianos. Así lo advirtió el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, después de analizar en detalle al reporte del índice de precios al consumidor (IPC) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

De acuerdo con la entidad, los precios al consumidor en dicho mes tuvieron un incremento del 0.93 %, explicado principalmente por la variación mensual de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Para los últimos doce meses, la inflación pasó de 10,84 % en agosto a 11,44 % en septiembre.

El vocero de los comerciantes insistió en que en esta difícil coyuntura inflacionaria y ante las sombras que se ciernen sobre el crecimiento de la economía colombiana el próximo año, estimado por el Banco de la República en sólo 0.7 %, sería inconveniente que en el proyecto de reforma tributaria, que ya pasó el primer debate en comisiones económicas del Congreso de la República, este último apruebe la creación de nuevos impuestos para las bebidas azucaradas y los llamados alimentos ultraprocesados.

“Eso sería echarle más leña a la hoguera de la inflación, con el agravante de que quienes más sufrirán los efectos de esos impuestos serían los hogares pertenecientes a los estratos populares y los pequeños empresarios del comercio representados por los tenderos”, subrayó.

Calificó como preocupante que la inflación anualizada del grupo alimentos alcanzó un 26.62 %, más del doble que el aumento de la inflación total. Artículos como el arroz han sufrido un incremento del 33.6 %, la leche 36.8 % y la carne de res 25.17 %. También aseguró que es inaceptable el continuo y pronunciado aumento en el precio de la energía eléctrica en las ciudades de la Costa Atlántica.

Advirtió que en Santa Marta el aumento anual es del 46 % y algo parecido ocurre en Cartagena, Barranquilla y Valledupar. “Así es muy difícil que las empresas allí establecidas mejoren en competitividad”, aseveró.

Reforma necesita debate suficiente

Por otro lado, Cabal señaló que el texto de la ponencia no solo se debe dar a conocer suficientemente, sino que debe cursar un debate amplio de las cerca de 700 proposiciones que contiene el texto. Además, puntualizó que los colombianos deben conocer el alcance de una reforma de esta magnitud.

El vocero de los comerciantes reiteró que, tal como está planteada la reforma, podría afectar la capacidad de ahorro, consumo e inversión de los colombianos, al poner en riesgo el crecimiento económico y el empleo, que justo en este momento muestra una mejoría en la mayor parte de ciudades del país.

“Es de suma importancia escuchar a los diferentes actores económicos, discutir las proposiciones y por supuesto dar el debate público. Sin embargo para este propósito se necesita tiempo, no es responsable con el país aprobarlo de otra manera”, concluyó Cabal

Banco de la República vs. Petro

Tras conocerse las cifras de inflación, el presidente Gustavo Petro cuestionó las medidas económicas del Banco de la República para controlar el crecimiento de dicho fenómeno.

“El precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia; esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto. ¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación?: No”, escribió Petro en Twitter en primer lugar.

Luego, dijo que “el ascenso de la tasa de interés interna, a la que se opuso el ministro de hacienda, pero contó con el respaldo de la totalidad de la junta directiva de Banco de la República solo trasladará la recesión mundial a la economía colombiana”.

No obstante, el Banco de la República salió a explicar por qué dejó establecidas las tasas de interés en un 10 %, tras el incremento de 100 puntos básicos. Argumentó que el ritmo de la actividad económica sobrepasó las expectativas que tenía la entidad, esto, jalonado por el aumento en el consumo de los hogares colombianos, por lo que adoptar este tipo de acciones, no son solo conscientes, si no que permite proyectar el impacto de la desaceleración en la economía.

“Los incrementos de las tasas de interés externas, las mayores primas de riesgo y la volatilidad de los mercados financieros internacionales influyen sobre esta decisión. La Junta Directiva es consciente que se requiere sopesar la perspectiva de una desaceleración de la actividad económica con la de una inflación que continúa alejada de la meta (3 %)”, respondió el Emisor.

A su vez, anotó que la Junta Directiva, la cual es presidida por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reiteró el compromiso con hacer que la inflación converja hacia la meta de 3,0 % anual, como requisito fundamental para asegurar el dinamismo y la sostenibilidad del crecimiento económico en el mediano y largo plazo.

