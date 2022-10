Ministro de Hacienda cuestiona por qué los sectores del carbón y el petróleo se niegan a pagar más impuestos si están en pleno auge

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. FOTO: Mario Ruiz (EFE)

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y su equipo de trabajo ven como un triunfo que en el primer debate en el Congreso se aprobara la Reforma Tributaría, con la cual se pretende recoger 22 billones de pesos, que antes eran 25 millones. “Obviamente hay sectores que todavía vamos a tener en cuenta para ver qué se puede cambiar en la segunda etapa del proyecto en plenarias”, dijo recientemente el jefe de la cartera económica de la nación.

Pero, en una entrevista con El Tiempo (ET), Ocampo señala que no entiende por qué las petroleras e industria del carbón, no se quieren meter la mano al “dril”, si están en medio de un “auge” en cuanto a ventas, más cuando ese dinero que se les pide a ellos es para ayudar a la población menos favorecida del país.

El ministro de Hacienda controvierte el pensamiento de gran parte del sector empresarial de Colombia, quienes consideran que la reforma tributaria afectará la inversión en el país y la empleabilidad en el mismo. “Están en la dirección incorrecta”, señala Ocampo a El Tiempo.

Ocampo de igual forma ha señalado que fue importante sentarse con los diferentes gremios a discutir la Reforma Tributaria, pero controvierte a quienes señalan, como el senador Miguel Uribe -del Centro Democrático- que este proyecto de ley se hizo a pupitrazo, dado el importante apoyo de partidos que tiene el Gobierno Nacional.

“Que más de 250 horas de diálogo no son ‘pupitrazo’. Le aseguro que hemos tenido un amplísimo diálogo con el Congreso. Hemos tenido muchas reuniones con los ponentes. Incluso, las comisiones cuartas pidieron discutir el proyecto de ley cuando su responsabilidad básica solo es el presupuesto. Además, en el debate también había congresistas de la comisión primera, la quinta o la séptima”, señaló Ocampo a ese medio.

Desde el principio, e incluso desde el gabinete del expresidente Iván Duque, se señaló que no era necesario hacer otra reforma tributaria, a menos que se quisiera gastar de más en el nuevo Ejecutivo; esto es algo que han repetido los diferentes gremios empresariales, a quienes más “abrocha” la nueva política de tributación del gobierno Petro y recalcan que aun no saben en qué se va a gasta el Gobierno Nacional la el dinero que se recolectará.

A lo anterior, el minHacienda señaló en El Tiempo que “Los aumentos han sido mayores, pero dado una cantidad de limitaciones que hemos heredado en materia fiscal. De hecho, la adición presupuestal ya incluye esos estimativos de recaudos adicionales que fueron poco menos de 8 billones de pesos, eso es insuficiente claramente para los planes de gobierno. Necesitamos mucho más para los programas sociales nuevos, incluso para mantener algunos otros como el de Mi Casa Ya. Lo vamos a gastar en programas sociales, más los programas de paz que incluyen la erradicación de cultivos ilícitos”.

Sobre esos líderes empresariales, como Bruce Mac Master, de la Andi, quienes señalan que la carga tributaria de por si ya es alta como para poner más peso sobre los hombros de las empresas, Ocampo señaló en esa entrevista que las cuentas por parte de estos sectores sobre su aporte a las arcas del Estado están mal hechas.

“Lo que pasa es que suman y suman. Tienen tres errores: que todo da el 35 por ciento, lo cual es incorrecto porque hay unas deducciones posibles; que el resto no lo distribuyen en dividendos y por tanto no pagan impuestos después como dividendos de personas naturales, y que suman cosas que no son impuestos sobre las utilidades de las empresas, como el ICA o el impuesto de industria y comercio”, resaltó el jefe de Hacienda en la entrevista con ET.

Además, Ocampo señaló a El Tiempo cómo es que ellos calculan el gasto tributario de las compañías en Colombia: " En nuestro cálculo, metemos impuesto de renta incluido las deducciones de las empresas, impuesto a los dividendos del 20 por ciento teniendo en cuenta qué proporción de dividendos se distribuye y cuánto equivale en impuesto de renta el patrimonio. Eso nos da menos del 30 por ciento. Dicho sea de paso, el Banco Mundial abandonó la metodología que está utilizando la Andi porque fue muy criticada”.

