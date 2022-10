Filtran video del pelotazo que recibió Shakira cuando convivía con Gerard Piqué

Shakira recibió un balonazo de parte de Gerard Piqué cuando convivieron como pareja.

Un nuevo episodio se suma a la polémica que desató un trino hace algunos días, en el que los seguidores de Shakira daban cuenta de los diferentes episodios de maltrato y actos machistas de los que fue víctima la artista por parte de su expareja, Gerard Piqué. Y es que este tipo de actitudes son duramente cuestionadas por aquellos que defienden la igualdad de género.

El futbolista ha sido duramente cuestionado por parte de los seguidores de la barranquillera por cuenta del comportamiento que tuvo durante los más de 12 años de relación y en los que fruto de su amor nacieron sus dos hijos: Milan y Sasha.

Recientemente, circuló un video de hace algunos años en el que se ve cómo llevaban la convivencia Gerard Piqué y Shakira al interior de su casa. En las cortas imágenes se aprecia a la colombiana caminar hacia el futbolista cuando recibe un pelotazo.

Este hecho ha sido calificado por los internautas como algo premeditado, pues el primer balonazo pega contra la pared y el segundo, va dirigido con total intención hacia la intérprete de canciones como Inevitable, Tú, No, entre otras.

En el clip se ve a Piqué jugando con un balón de color rojo, de tamaño coleccionable y de fondo se alcanza a escuchar al zaguero blaugrana decir: “A ver si le pego en el pecho”, mientras la artista va saliendo de la habitación en la que se encuentra y se dirige hacia la sala.

Logrado su objetivo, la colombiana solamente atina a decir: “¡Ouch!”, mientras el español se burla en su cara de lo que acababa de ocurrir. Posteriormente, Shakira compartió en su cuenta de Twitter en 2015 cuando se viralizó este clip la frase: “Esto es vivir con un futbolista”.

Le puede interesar: Carolina Cruz y el mensaje por el que sus seguidores insinúan que ya olvidó a Lincoln Palomeque

El clip ha salido nuevamente a la luz en medio de la tensión que vive la expareja, por cuenta del proceso de divorcio que enfrentan por los presuntos casos de infidelidad que habría protagonizado el integrante del Fútbol Club Barcelona. Esto ha dado pie para que los internautas destrocen en redes sociales al central catalán.

A continuación, el momento en el que Shakira recibe el balonazo de parte de Gerard Piqué:

El hecho ocurrió cuando la pareja convivía en su casa de Barcelona

De acuerdo con la publicación que circuló en Twitter hace algunos días, Shakira estuvo minimizada desde las primeras entrevistas que ofreció en compañía de Gerard Piqué, por lo que en ocasiones confirmó que el español era “territorial” e incluso, se llegó a rumorar que su expareja era quien tomaba las decisiones de los atuendos que debía utilizar la cantante durante los conciertos, los cuales no podrían tener el toque de “sensualidad” latino que caracteriza a la barranquillera.

Los trinos también hacen referencia a este comportamiento como el de alguien con una “personalidad conservadora”, por lo que mencionan que Shakira minimizó su actitud posesiva. Pero los celos de Piqué no eran solamente con hombres, por eso la también compositora debió pedir autorización para grabar con Rihanna el tema Can’t remember to forget you.

Pero allí no termina el asunto, pues la publicación de Twitter que alimentaron sus seguidores menciona que el español, después de conocer algunas afirmaciones que hizo la colombiana, le habría pedido que “a la próxima vez cierra esa boquita en las entrevistas”, se desconoce si esto fue después de haber hablado con la revista Elle España.

SEGUIR LEYENDO: