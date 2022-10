Carolina Cruz y el mensaje por el que sus seguidores insinúan que ya olvidó a Lincoln Palomeque

Carolina Cruz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y alarmó a sus seguidores por un posible nuevo amor. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Los rumores de la separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque comenzaron a hacerse más fuertes al finalizar 2021, por lo que en repetidas ocasiones debieron salir a desmentir la información a través de diferentes publicaciones en redes sociales. Sin embargo, fue a finales de marzo cuando por fin la expareja comunicó la decisión tomar caminos diferentes.

Carolina Cruz se enfocó en sacar adelante la fundación ‘Salvador de sueños, milagro de Dios’ en la que ayuda a madres cabeza de familia que no tienen el apoyo de las EPS para sobrellevar las enfermedades de sus hijos; mientras que, el actor se dedicó a trabajar en las diferentes producciones en las que estaba participando como Café, con aroma de mujer, La reina del sur, entre otras.

Cada uno ha sabido asumir su rol como padre de familia sin descuidar a sus hijos Matías y Salvador, por esa razón se les vio disfrutando de la temporada de vacaciones entre Miami con la presentadora y Colombia, con el actor, quien viajó junto a la familia de Carolina Soto a su finca.

Lincoln Palomeque celebrando el cumpleaños de su hijo Matías.

Recientemente, la presentadora de Día a Día compartió a través de sus redes sociales un inesperado mensaje con el que algunos de sus seguidores mostraron preocupación, ya que aseguran que la exreina ya habría dejado en el pasado a Palomeque y se habría abierto a una nueva oportunidad en el amor.

El texto hace parte de una obra literaria realizada por el escritor Víctor Hernández, que lleva por nombre Llegó alguien. Mensaje que despertó la suspicacia de algunos por el contenido del mismo. Según la presentadora, en esta publicación hace referencia a alguien que llegó caído del cielo para darle paz en algunos de sus días más oscuros.

“Llegó alguien a quererme y a abrazarme bonito. Me cobija en noches de frío y me prepara un té si no me siento bien … Llegó alguien y siento paz. A veces pone mi película favorita y me prepara palomitas, a veces me lleva a caminar por el parque que está frente a la plaza…”, son los primeros apartes que se leen en el texto que replicó Carolina Cruz en su cuenta de Instagram.

Por estas primeras palabras que se aprecian en la publicación, sus seguidores interpretaron que se trataba de alguien que habría llegado a ocupar el puesto que dejó libre su expareja; sin embargo, el texto continuaba con otro mensaje.

“… Nunca me suelta, se queda conmigo en todo momento. Llora conmigo cuando mi mundo oscurece, ríe conmigo cuando hay claridad… He aprendido a amarle con todos sus defectos, con su sonrisa bonita y esa cicatriz en la rodilla. Me enamoro cada vez que le veo frente a mi espejo. Llegó alguien, llegué yo”, concluye el texto de Víctor Hernandez.

A continuación, el mensaje que replicó Carolina Cruz en sus redes sociales:

Mensaje de Carolina Cruz que preocupó a sus seguidores por la llegada de un nuevo amor a la vida de la presentadora. Tomado de Instagram @carolinacruzosorio

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar, pues fueron varios quienes felicitaron a la presentadora por esas palabras de motivación que compartió con sus más de siete millones de fanáticos. También hubo mensajes de algunas celebridades como Danna García, Alejandra Serje, María Juli Correa, entre otras que la calificaron como una mujer empoderada y guerrera.

