Shakira y Gerard Pique: se filtra la última conversación que tuvo la expareja en público

Se conoció la breve conversación que sostuvieron Shakira y Gerard Piqué. (foto: Faro de Vigo)

Han sido varios los momentos que han marcado la separación entre Shakira y Gerard Piqué, algunos de los más memorables cuando el futbolista debió esperar afuera de la que fue su casa junto a la colombiana, para recoger a sus hijos o a la artista siendo asediada por los paparazzi en su automóvil.

Los medios de comunicación que han estado pendientes de los comportamientos de la colombiana y el proceso legal que lleva junto a su expareja, por cuenta de la disputa de sus hijos, dejaron en evidencia la molestia del zaguero blaugrana cuando salió de un encuentro con los abogados para escuchar la propuesta de la cantante.

Gerard Piqué, parado frente a la que fue su vivienda en la que ahora viven Shakira y sus hijos. Tomada de Chance España

Recientemente, algunos medios de comunicación españoles compartieron una breve conversación que sostuvieron durante septiembre, cuando se presentó el último encuentro entre la intérprete de Te Felicito y Waka Waka, después de su última aparición juntos. Cabe mencionar que, la relación entre Shakira y Gerard Piqué no pasa por un buen momento, debido a que ella perdió la primera batalla legal por la custodia de Sasha y Milan.

La pareja se ignoró por completo, pero se tomaron fotos con sus fanáticos

La publicación fue hecha por la revista Caras y se centra en un partido de fútbol del hijo mayor de la pareja, Milan. Sin embargo, aunque varios medios de comunicación reportaron que la expareja no tuvo el más mínimo acercamiento ese día, lo cierto es que un breve espacio sirvió para que Shakira le preguntara al central: “¿Vas a llevar al niño al cumpleaños?”.

Le puede interesar: Ana del Castillo, citada para responder por parranda de La Picota

A lo que el defensa, muy serio en su actuar y sin poder sostenerle la mirada a Shakira le dijo: “Sí, tranquila, ya lo llevo yo”. En algunas de las fotografías que circularon en redes sociales se pudo ver a la colombiana luciendo un atuendo bastante relajado para la ocasión y lo acompañó con unas gafas oscuras. En ese tiempo, la artista no dudó en compartir algunas fotografías con sus seguidores quienes se acercaban para capturar el instante.

“Lo justo y necesario para organizarse”, concluyó Caras, haciendo referencia al corto tiempo de interacción que hubo entre la artista y el futbolista.

Cómo era el ‘modus operandi’ de Piqué para serle infiel a Shakira

En medio de la escandalosa separación del defensor y Shakira tras 12 años de relación, el periodista y paparazzi Jordi Martin, que sigue el caso desde el primer minuto, continúa agregándole leña al fuego. En su participación en el programa Amor y Fuego, de la TV de Perú, dio a conocer su versión respecto del método que utilizaba el futbolista para serle infiel a la artista.

“Piqué, cuando se ve con una chica, sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar. Es decir, si él va a un hotel y se ve con una chica, ella va primero, él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola. La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años”.

Al mismo tiempo, Marti describió cómo Shakira supuso que podía estar siendo engañada. “Cuando llegan de Disneyworld, Piqué le pide ‘tiempo porque estaba agobiado con las empresas’. Shakira le dice ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos’. Le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más. Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños”, contó en el show de TV El Programa del Verano (Telecinco).

SEGUIR LEYENDO: