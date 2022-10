Duván Zapata podría perderse lo que resta de la temporada con el Atalanta por lesión

Duván Zapata será nuevamente baja ante el Udinese por la fecha 9 de la Serie A. AFP.

El delantero colombiano Duván Zapata no la pasa bien en el Atalanta, con el que no ha podido reportarse en la red contraria en lo que va de la temporada en la Serie A. El ex América de Cali fue de los grandes ausentes en la primera convocatoria de Néstor Lorenzo en la selección Colombia.

Cabe recordar que el último partido de Duván Zapata con el Atalanta fue el pasado 1 de septiembre por la fecha 4 del Calcio ante el Torino. El atacante caleño tuvo que abandonar el encuentro a los 37 minutos debido a una lesión en el músculo semimembranoso del muslo izquierdo.

Por estas molestias físicas, el goleador cafetero se ha perdido cuatro compromisos del Atalanta por Serie A (Monza, Cremonese, AS Roma y Fiorentina). No obstante, su escuadra no parece extrañar los goles de Zapata, pues ha conseguido en su ausencia 10 puntos que lo tienen peleando la cima con el Napoli.

En días pasados se especuló que el ex Estudiantes de La Plata ya se había recuperado la lesión y estaría disposición de su entrenador Gianpiero Gasperini, sin embargo, las noticias desde Italia son poco alentadoras para Duván Zapata, que también sería de baja el próximo fin de semana ante Udinese.

Le puede interesar: A Nairo Quintana le cerraron las puertas en un equipo francés: no están interesados en el ciclista colombiano

Al parecer, la situación de Duván Zapata está lejos de mejorar, dado que su recuperación se extendería hasta finales de octubre, aunque la prensa Italiana afirmó que el delantero se perdería lo que resta del 2022, tal y como lo publicó el medio Corriere della Sera. “El momento de la recuperación actualmente no es fácil de entender, porque Zapata aún no ha comenzado a correr con el grupo, porque sigue sintiendo dolor y, por lo tanto, no tiene ganas de correr el riesgo como lo hizo en febrero”.

De esta manera, el Atalanta de Bérgamo seguirá sin contar con Duván Zapata de manera indefinida, mientras el jugador logra rehabilitarse de sus lesiones que lo vienen aquejando desde la temporada pasada y que no lo han dejado retomar su poderío goleador.

En la campaña anterior, el Toro tuvo un registro de 13 goles por todas las competiciones con el Atalanta en 32 partidos disputados. Pese a los rumores que lo vinculaban con el Newcastle de Inglaterra, la Diosa logró retener al delantero que renovó su vínculo hasta junio del 2024 y tiene una cláusula de rescisión de 28 millones de euros, según el portal especializado en fichajes Transfermarkt.

Desde que se enfundó la camiseta del Atalanta, Duván Zapata ha jugado 166 encuentros en los que ha convertido 79 anotaciones, siendo un referente en el ataque de los Gli Orobici que gracias a las actuaciones del colombiano clasificaron a tres ediciones de la UEFA Champions League cumpliendo un destacado papel llegando a los cuartos de final en la temporada 2019/2020.

El próximo 9 de octubre el Atalanta expondrá su invicto en condición de visitante ante el Udinese por la novena jornada de la Serie A en la que quieren perderle la pisada al Napoli.

