A Nairo Quintana le cerraron las puertas en un equipo francés: no están interesados en el ciclista colombiano

El pasado 30 de septiembre el ciclista colombiano, Nairo Quintana, anunció su salida del Arkéa-Samsic, equipo con el que estuvo compitiendo por tres años, sin embargo, a través de un video el colombiano dio a conocer las razones por las que decidió acabar su relación con la escuadra francesa. Ahora el futuro del pedalista boyacense es incierto, algunos rumores apuntan a que podría quedarse con un equipo francés, sin embargo, uno de estos, ya le cerró la puerta.

Tras conocerse la salida de Nairo Quintana del Arkéa-Samsic, los rumores de una posible vinculación con diferentes equipos no se hicieron esperar. Es importante señalar que el colombiano, desde que dio el salto a Europa, solo ha estado en dos equipos, el Movistar Team, con el que ganó el Giro de Italia y la Vuelta a España y el Arkéa.

Uno de los rumores apuntaban a que el AG2R Citröen Team estaba interesado en hacerse con los servicios de Nairo Quintana para la siguiente temporada. El equipo francés cuenta en sus filas con corredores de gran experiencia como Greg Van Avermaet, Bob Jungels, Oliver Naesen, entre otros; sin embargo, dejaron claro en un comunicado que no están interesados en contar con el pedalista colombiano y desmintieron los rumores.

“En contra de las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, el equipo AG2R CITROËN nunca ha estado en contacto con Nairo Quintana y su agente, y nunca ha tenido la intención de contratarlo”, afirmó el equipo francés, quienes dejaron en claro que sus directivas no tienen en sus planes al colombiano.

¿Qué equipos estarían interesados en Nairo Quintana?

La salida de Nairo Quintana del equipo francés no pasó desapercibida, pues el colombiano no solo cuenta con una enorme trayectoria llena de triunfos, demostró en esta temporada que cuenta con las habilidades y capacidades físicas para luchar por los podios en las diferentes competiciones, no obstante lo sucedido en el último Tour de Francia, el supuesto uso de Tramadol y su descalificación podrían ser determinantes.

De acuerdo con el L’Equipe, el colombiano podría quedarse en un equipo francés luego de haber estado tres años con el Arkéa-Samsic. De acuerdo con el medio francés, las opciones que podría estar contemplando el corredor de Cómbita, Boyaca, son el Cofidis y el Groupama - FDJ, también mencionan al AG2R, sin embargo, este ya dejó claro que no tiene intenciones en contratarlo para la siguiente temporada.

¿Por qué Nairo salió del Arkéa-Samsic?

La situación del ciclista colombiano pasa desde que disputó el Tour de Francia, donde fue uno de los grandes protagonistas y estuvo peleando el top 5 hasta el final, dejando muy buenas sensaciones sobre le bicicleta. El 16 de agosto Quintana y el Arkéa-Samsic confirmaron una renovación por tres años, por lo que parecía que la historia del ‘Escarabajo’ en Europa se seguiría escribiendo vestido de rojo y negro.

No obstante, un día después la Unión Ciclista Internacional (UCI) informó al colombiano de su suspensión por el uso del tramadol en el Tour de Francia, una sustancia que ellos habían prohibido desde el 2019. El informe señaló que el, “análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales”.

Tras esto, la participación de Nairo Quintana en La Vuelta a España se vio interrumpida, pese a que podía participar ya que al ser su primera suspensión no fue declarado inelegible, y decidió enfocarse en su defensa, acudiendo hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el fin de poder apelar la decisión de la UCI luego de que esta lo descalificara del último Tour de Francia.

El pasado 30 de septiembre el colombiano, de manera sorpresiva, confirmó que no seguiría más en el Arkéa-Samsic, destacó su paso por la escuadra francesa y afirmó que fueron “tres años donde pudimos tener muchas carreras. Carreras que ganamos, otras que perdimos. Tuvimos subidas, tuvimos bajadas, pero pude entregar toda mi experiencia, todo mi aprendizaje a un gran equipo”.

Quintana ratificó que sigue trabajando en su defensa con su grupo de abogados y señaló que se siente tranquilo porque es una persona honesta y no ha hecho “nada malo”. Sobre su salida, afirmó que, “Quiero anunciarles que no continuaré con el equipo Arkéa-Samsic para las próximas temporadas, como lo habíamos anunciado el pasado 16 de agosto. Vamos a seguir pedaleando hacia adelante (...) quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho, de lo que puedo hacer”.

