Esta será la nueva Junta Directiva de Grupo Sura, que decidirá sobre la OPA por Nutresa

Foto de archivo. Vista general del edificio sede del colombiano Grupo SURA en Medellín, Colombia, 27 de febrero, 2018. REUTERS/Fredy Builes

Este lunes 3 de octubre, en una asamblea extraordinaria celebrada en Medellín, quedó definida la nueva Junta Directiva del Grupo Sura para el periodo que finalizará el 31 de marzo de 2024. Esta junta tendrá en sus manos la decisión sobre la OPA (Oferta Pública de Adquisición) por el Grupo Nutresa.

Esta es la cuarta asamblea extraordinaria solicitada por JGDB Holding S.A.S, que es propiedad del Grupo Gilinski, cuya intención es adquirir entre el 25 % y 31,25 % de Grupo Nutresa. El 13 de junio pasado se realizó una reunión con el mismo objetivo que la celebrada este lunes. Cabe recordar que este año ya van ocho asambleas extraordinarias del Grupo Sura.

De esta forma, la Junta Directiva de Sura quedó conformada por Luis Santiago Cuartas, Sebastián Orjuela y María Ximena Lombana como miembros independientes; y Luis Javier Zuluaga, Pablo Londoño, Ángela María Tafur y Andrés Bernal Correa como miembros patrimoniales. Salieron José Luis Suárez, que había ingresado propuesto por JGDB Holding SAS, y Gabriel Gilinski.

Cuartas, Londoño y Orjuela fueron los postulados por el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), a través del Grupo Sura, que tiene el 27,86 % de la participación accionaria; mientras que Andrés Bernal y María Ximena Lombana fueron propuestos por los Gilinski; el primero a través de Nugil, y la segunda a través de JGDB, que tiene una participación del 38 % en el Grupo Sura. Lombana se desempeñó como ministra de Comercio durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

El Grupo Gilinski logró mantener tres puestos en la Junta Directiva, pero cambió los integrantes con el fin de evitar conflictos de interés para decidir sobre la OPA de Nutresa. Hay que mencionar que tanto Sura como Nutresa comparten acciones entre sí, lo que las hace un sistema de propiedad cruzada.

Este sistema se realizó “a finales de la década del 70 del siglo pasado, como un mecanismo de defensa frente a tomas hostiles y que reviste total legalidad y está diseñado para maximizar valor a favor de todos los accionistas y asegurar una sostenibilidad de largo plazo para las empresas, en los casos en que terceros quieran acceder al control. Ha sido conocido por las autoridades colombianas y de otros países”, según el Grupo Sura.

Si la Superintendencia aprueba la oferta de IHC, los socios de Sura se reunirían nuevamente para definir qué miembros de la Junta Directiva tienen conflictos de interés o no para decidir sobre la venta de acciones del Grupo Nutresa. IHC es una subsidiaria de IHC Capital Holding LLC, que ofreció 15 dólares estadounidenses por cada acción de la compañía objeto de compra.

En esta asamblea estuvieron representadas el 96,5 % de las acciones en circulación, lo que significó que hubo el quorum suficiente para tomar la decisión acerca de la nueva Junta Directiva.

Diego Patiño, pensionado y accionista de la empresa, indicó para la emisora Blu Radio que con tantos cambios en la junta durante el último año hay una gran incertidumbre en torno al futuro de la compañía. “No deja de causar todavía expectativa e incertidumbre esta cantidad de cambios directivos, porque no es un plan de trabajo, se necesita sostenibilidad para ejecutar los planes de acción, y con tantos cambios no se va a tener una buena acción”, indicó.

