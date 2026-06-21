Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Nelson Deossa no destacó con el Real Betis y, luego de un año, volvería a América Latina - crédito Europa Press

Vasco da Gama va por Nelson Deossa y con avanzadas negociaciones con el Real Betis. La operación todavía no está cerrada, pero ronda los 10 millones de euros por el 80% del pase del mediocampista colombiano, que apenas disputó un año en el fútbol español.

El cuadro carioca aparece como el club mejor posicionado para fichar a Deossa porque es el equipo que más se acerca a las pretensiones de los españoles. El club busca recuperar una cantidad cercana a la que invirtió en 2025 y confía en que la salida pueda resolverse en los próximos días.

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El avance del club brasileño ganó fuerza en los últimos días, en un escenario en el que el Betis ya había tomado la decisión de buscar una salida para el jugador. Según el medio colombiano, esa postura responde a un rendimiento irregular y a una adaptación que no terminó de encajar ni en el plan del equipo ni en la Liga española.

La información, revelada por Diario AS, añade que en el club verdiblanco hay optimismo moderado sobre la negociación. La cifra que se maneja se sitúa cerca de los 10 millones de euros por una porción mayoritaria de los derechos del futbolista.

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La competencia por Nelson Deossa

Antes del avance de Vasco da Gama, algunos medios ya situaban a River Plate en la puja desde hacía semanas. El interés del club argentino se había topado con las exigencias económicas del Betis, que abrieron la puerta a otros equipos.

Todo se debe a la posible salida de Kevin Castaño, convocado por la Selección Colombia al Mundial 2026, pero de poco nivel con la Banda Cruzada en el primer semestre de 2026 y su reemplazo sería otro cafetero, también de discreta actuación en LaLiga y la Europa League.

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Nelson Deossa se despediría de su primera experiencia europea con el Real Betis - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

En el entorno verdiblanco existe frustración por no haber podido aprovechar el rendimiento que esperaba del futbolista. Betis además prevé más salidas en los próximos días para que el cierre de junio aporte más ingresos, pues se quiere armar de la mejor manera para la Champions League.

En paralelo, la ofensiva de Vasco da Gama se enmarca en un momento de cambios internos. El técnico Renato Gaúcho salió del club y el empresario Marcos Lamacchia busca aportar capital y crecimiento a la entidad, aunque aún no confirma al nuevo timonel para el segundo semestre de 2026.

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Vasco da Gama se quedó sin técnico por las diferencias de Renato Gaúcho con la dirigencia - crédito MAURO PIMENTEL / AFP

Ese contexto coloca a Deossa como una de las piezas del plan inmediato del equipo brasileño. Por ahora, el equipo brasileño es el aspirante que más cerca está de transformar el interés en un acuerdo, pues lo necesita con urgencia para salir de la zona de descenso en el Brasileirão.

El interés del América en el mediocampista colombiano

El interés del América de México responde a una necesidad puntual en la mitad de la cancha. La salida de Jonathan dos Santos y las probables bajas de Vinícius Lima y Rodrigo Dourado empujan a la directiva de Santiago Baños a buscar refuerzos para esa zona.

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América de México se sumaría a la puja por Nelson Deossa, que es buscado por River y Vasco da Gama - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El canal deportivo ESPN añade que Guillermo Almada ya empezó a mover sus piezas tras la salida de André Jardine. El medio señala que Deossa es del agrado del técnico uruguayo para la Apertura 2026. La misma versión de Récord sitúa el vínculo entre Almada y Deossa entre los factores que sostienen ese interés. Aun así, la puja no se limita a México y el escenario más avanzado sigue hoy del lado brasileño.

En el Betis esperan encaminar pronto la salida del colombiano. Si ese panorama se mantiene, Vasco da Gama quedará en posición de cerrar una negociación que hoy lo tiene al frente y a las Águilas mirando otras alternativas.

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