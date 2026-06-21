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Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

La joven aseguró que su padre lo único que le exige es tener buenas notas en el colegio y siempre hablar con honestidad, lo que dejó a más de un seguidor pensando sobre sus declaraciones. Algunos, además, salieron en defensa de la menor

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Felicitaciones familiares marcaron el cumpleaños 17 de Antonella Petro, hija menor del presidente de la República y la primera dama, Verónica Alcocer - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Antonella Petro reveló que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Antonella Petro habló recientemente de su vínculo con su padre, el presidente Gustavo Petro, y contó que en su casa el mandatario “vive tal vez un poco en su mundo, es muy pensativo”, una forma de ser que, dijo, influyó en su propio carácter.

La hija menor del jefe de Estado dio esas declaraciones en una entrevista con la periodista Vanessa de la Torre en Caracol Radio, donde también describió cómo ella cambia su personalidad según el entorno en el que se encuentre: “Cuando cojo confianza, soy mucho más extrovertida como mi mamá. En cambio, cuando no conozco, soy mucho más introvertida, más tímida”.

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Durante la conversación, De la Torre le preguntó directamente si era “la hija preferida” y la joven respondió entre risas: “A ver, de mi papá sí. Mis hermanos me van a matar, pero yo creo que sí”. Luego precisó que con su madre la dinámica era distinta: “De mi mamá no”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla junto a su hijas Sofía (i) y Antonella luego de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE/ Natalia Pedraza
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla junto a su hijas Sofía (i) y Antonella luego de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE/ Natalia Pedraza

Antonella Petro también habló de cómo expresa afecto su padre en el ámbito familiar. “Sí, demasiado”, contestó cuando la periodista le preguntó si era amoroso.

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Al referirse a lo que el presidente exige en casa, señaló: “Mi papá con lo único que en serio exige es con el colegio, con las buenas notas, en general todo lo que es estudio”. Y agregó que también pone el foco en la conducta: “Más que mentiras, es como la moral, como hacer las cosas bien, de corazón, con principios y con valores”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos han destacado la naturalidad con la que la joven se pronuncia sobre la relación que tiene con su papá a pesar de lo concentrado que puede ser dentro de sus funciones como presidente.

Mensajes como: “Los valores del papá no tienen nada que ver con ella, Antonella no tiene la culpa, puede que sí sea un buen padre”; “No le tiren hate a ella, no tiene la culpa del papá que le tocó”, entre otros.

Antonella Petro Alcocer junto al presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de entrega de la patrullera ARC 24 de Julio en Cartagena - crédito Ovidio González/Presidencia
Antonella Petro Alcocer junto al presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de entrega de la patrullera ARC 24 de Julio en Cartagena - crédito Ovidio González/Presidencia

Qué dijo Andrea Petro sobre las declaraciones de su hermana menor

Durante la dinámica, uno de los usuarios preguntó si Antonella, la hija menor, era la favorita del mandatario. Andrea respondió sin rodeos: “Él nos miente a todos. Él dice que no, pero sí, obviamente que sí”. Para la empresaria, la razón principal radica en que Antonella es la más joven y, por tanto, el presidente mantiene con ella un vínculo más cercano y protector.

La familia de Gustavo Petro está compuesta por seis hijos, fruto de distintas relaciones. Andrea describió que, aunque todos tienen su propio espacio, la relación del mandatario con sus hijas es especialmente estrecha.

Declaró que su padre es celoso y posesivo con ellas, mientras que con los hijos varones mantiene una actitud más distante: “Sus hijos varones, no, ‘ustedes verán cómo hacen’”, comentó.

Andrea Petro reveló que, aunque Gustavo Petro lo niegue, su hija favorita es Antonella, por ser la menor de la familia - crédito @andreapetro91/Instagram

Para Andrea, ese apego con Antonella tiene también una explicación natural: al ser la menor y la última hija que puede tener, el presidente desarrolla un lazo afectivo especial con ella. “Es normal el apego que él tiene con ella”, afirmó.

La hija mayor del mandatario también abordó el impacto de la vida política en la dinámica familiar. Explicó que la llegada de su padre a la presidencia en agosto de 2022 incrementó la distancia entre los hermanos: “Nosotros nos hemos alejado muchísimo y eso ha sido la Presidencia la que lo ha hecho”. Añadió que la dispersión geográfica es otro factor, ya que cada uno reside en distintos países.

A pesar de la distancia, Andrea Petro aseguró que la familia procura reunirse en fechas y eventos importantes. Destacó que, aunque no son tan unidos como desearían, “estamos en los momentos importantes, estamos ahí”.

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