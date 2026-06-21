Colombia

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Las hijas del presidente Gustavo Petro aprovecharon sus redes sociales para subir un video en plena jornada de elecciones en el que reiteraron su apoyo a uno de los aspirantes

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Las hijas de Gustavo Petro compararon una escena de la novela Chepe Fortuna con la jornada electoral que se desarrolla en el país - crédito Antonella Petro / Instagram

Sofía Petro y Antonella Petro publicaron un video durante la jornada electoral en el que recrearon una escena de la recordada novela Chepe Fortuna y lo usaron como estrategia de posicionamiento político: en el clip, compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado.

La publicación se viralizó y volvió a poner a las hijas del presidente Gustavo Petro en el centro de la conversación digital por su postura en las plataformas digitales el 21 de junio de 2026, el día en el que se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial.

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El video fue realizado con una clara referencia a la producción, pues utilizaron un audio de la novela mientras se ve cómo las dos se acercaron a unas urnas a “votar” dentro de la recreación y, a partir de esa puesta en escena, reforzaron su apoyo a uno de los aspirantes: Cepeda, tal como lo escribieron en la hoja que simulaba el tarjetón electoral.

Mientras marcaban una X sobre su nombre y se acercaban a “depositar” el voto rezaban, tal como lo hacen los personajes de la novela: “Espíritu Santo, envía un rayo de luz sobre Chepe. Ilumínalo, Jesús, ilumínalo, Padre, con tu luz. Ay, Señor bendito, que gane Chepe, que gane Chepe, que gane Chepe, que gane Chepe. Bendícelo, Padre, bendícelo, Señor”.

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Sofía y Antonella acompañaron a su padre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Natalia Pedraza/EFE
Sofía y Antonella acompañaron a su padre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Natalia Pedraza/EFE

Cabe mencionar que en la reconocida producción llamada Chepe Fortuna, nombre del protagonista era un pescador de origen humilde que convertido en alcalde de su tierra al final de la historia. La narrativa se construyó alrededor de cómo logró obtener el respaldo de su barrio en medio de una lucha social, que le dio una identidad política dentro de la ficción.

El clip se viralizó durante la jornada de votaciones

En las imágenes, Sofía y Antonella adoptaron el tono y la estructura de una escena de telenovela para condensar su mensaje en pocos segundos. La acción principal fue la recreación de un momento de votación, en el que demuestran su claro apoyo a Cepeda que fue asociado al personaje de Chepe y De la Espriella al antagonista Aníbal Conrado.

Y es que Aníbal se destaca a lo largo de la novela por ser un hombre manipulador, que solo busca suplir sus propios deseos al considerarse como una persona ambiciosa y que no tiene empatía por el pueblo. Así, quedó muy clara la postura de las hijas del actual presidente del país, que siguen apoyando el proyecto progresista de su padre al darle su respaldo público a Iván Cepeda.

Los personajes de la novela siguen siendo recordados en el territorio nacional - crédito ANDRES TORRES / COLPRENSA
Los personajes de la novela siguen siendo recordados en el territorio nacional - crédito ANDRES TORRES / COLPRENSA

Entre los comentarios de los internautas a este video se destacan algunos como: “La creatividad de los Colombianos NO TIENE LÍMITES”, “Así estamos todos orando”, “Hoy lo primero que hice cuando me levante fue doblar rodillas, porque hay que poner a Dios ante todo primero que todo y se que Dios está con Chepe (Cepeda)” y “Que Dios ilumine a toda Colombia, Cepeda presidente”.

Por otro lado, hubo algunos que apoyan a Abelardo de la Espriella que no dudaron en criticar el clip con mensajes como: “Payasas, están asustados, hasta las hijas han cogido para hacer política” y “Firmes por la patria”.

Los candidatos se disputan la presidencia en las urnas - crédito Luisa Gonzalez y Nathalia Angarita / REUTERS
Los candidatos se disputan la presidencia en las urnas - crédito Luisa Gonzalez y Nathalia Angarita / REUTERS

Por qué Chepe Fortuna funciona como referencia política en Colombia

Chepe se lanzó a la política para mejorar las condiciones de su comunidad y sacar a su gente de la pobreza, por lo que los seguidores de la izquierda lo comparan con el discurso de Iván Cepeda. Sin embargo, en su recorrido tuvo que enfrentarse a Aníbal Conrado, presentado como su rival electoral, que en la novela se mostró como una persona a la que no le importaba el pueblo, sino llenar sus bolsillos.

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