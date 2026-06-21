Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

Nacional sufrió un fuerte revés por la caída en la final de la Liga BetPlay, pues acabó con su proyecto deportivo - crédito Colprensa

La sanción a Atlético Nacional ya tiene efecto sobre el próximo torneo: el Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano impuso al club dos fechas de suspensión parcial de plaza y una multa de $15.758.145, según la resolución 064 de 2026 divulgada por Dimayor tras la final de vuelta de la Liga BetPlay ante Junior.

La medida contra el verde comprende dos fechas de suspensión parcial de plaza en la Tribuna Noroccidental, la Tribuna Suroriental y el Sector No. 8 de la Tribuna Occidental Baja, además de una multa de nueve salarios mínimos, equivalentes a $15.758.145.

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La resolución citada por Dimayor establece “sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con dos (2) fechas de suspensión parcial de plaza...”. También impone la multa por infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 8 del artículo 84 del CDU de la FCF.

Qué hechos castigó el Comité Disciplinario

Entre los fundamentos de la decisión, la Dimayor citó el informe arbitral y del comisario de campo sobre un retraso de 1 minuto y 40 segundos. El documento atribuyó la demora a la visibilidad limitada por humo y al lanzamiento de rollos de papel en el área de meta de la portería sur.

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Junior de Barranquilla salió campeón ante Atlético Nacional y fue el primer clasificado a la Copa Libertadores 2027 - crédito Colprensa

El informe también incluyó un retraso en el inicio del segundo tiempo por empleo de objetos inflamables. Esa conducta formó parte de los elementos valorados por el Comité Disciplinario para sancionar a Nacional, además de que no es la primera vez que sufre por esas situaciones.

Los incidentes adicionales incluidos en la resolución

La resolución también examinó otra interrupción ocurrida durante el partido. Según el informe recogido por la División Mayor, al minuto 8 hubo una demora de un minuto para cobrar un tiro de esquina del equipo visitante por el lanzamiento de rollos de papel.

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El expediente además analizó la ruptura del vidrio de la cabina de prensa No. 19. Según el medio, el hecho ocurrió en el Sector No. 8 de la Tribuna Occidental Baja por un golpe de puño que propinó un aficionado al vidrio, que dejó como resultado una persona herida y fue nada menos que el extécnico Juan José Peláez, que era comentarista para el canal Win Sports.

La cabina de transmisión de Win Sports fue atacada en el Atanasio Girardot y el comentarista Juan José Peláez sufrió una lesión en la mano - crédito Composición fotográfica Atlético Nacional / X, Win Sports

De esta forma, Nacional empezará ese torneo con sectores de su estadio inhabilitados por decisión disciplinaria. El alcance de la medida afecta desde las primeras jornadas al equipo antioqueño.

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Revolcón en la nómina

Atlético Nacional empezó a rearmar su plantel para el segundo semestre de 2026 y la primera salida de peso sería la de Dairon Asprilla, que está cerca de irse al fútbol de Bolivia en una decisión que abriría una etapa de cambios más amplia dentro del club.

La posible transferencia del atacante tomó fuerza en las últimas horas y, si se concreta, marcará su segunda experiencia internacional. Su destino estaría ligado al proyecto que encabeza Alejandro Restrepo en el conjunto boliviano.

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Dairon Asprilla saldría de Atlético Nacional luego de dos años en el club y cuatro títulos - crédito @PSierraR/X

El entrenador antioqueño, que siguió su carrera fuera de Colombia pese a recibir propuestas desde la Liga BetPlay, habría sido una pieza central para impulsar la llegada de Asprilla. El delantero volvería así a trabajar con un técnico que conoce el entorno y las exigencias del fútbol colombiano.

La dirigencia también evalúa otros casos dentro de un grupo de contratos que están cerca de terminar y que, por ahora, no tendrían asegurada su renovación. En esa lista aparecen Edwin Cardona, César Haydar, Juan Francisco Bauza y David Ospina. A esas posibles bajas se suman situaciones que todavía siguen en estudio. Harlem Castillo y Alfredo Morelos continúan en conversaciones con el club para definir su futuro.

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Ese proceso hace parte de una reorganización deportiva con la que Atlético Nacional busca ajustar su proyecto para la próxima temporada. La eventual salida de Asprilla, sumada a los contratos pendientes por resolver, perfila un semestre de cambios en uno de los planteles más observados del fútbol colombiano.