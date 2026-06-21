Colombia

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

El cantante explicó detalles de su postura para esta jornada electoral, además de advertir sobre la desinformación en internet e invitar a sus seguidores a participar en las urnas sin intentar imponer su pensamiento a los demás

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El cantante de música popular pidió a los colombianos tener cuidado con la desinformación y ejercer su derecho al voto - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Jhonny Rivera mostró su distancia de los artistas de música popular que se mostraron públicamente con Abelardo de la Espriella en la recta final de la segunda vuelta presidencial en Colombia. En un mensaje difundido en sus redes sociales el 21 de junio de 2026, el cantante afirmó que no les diría a sus seguidores por quién votará y pidió evitar el desgaste de intentar cambiar la postura política de otras personas.

Las declaraciones fueron publicadas días después de que varios exponentes del género aparecieran junto al candidato y adaptaran la letra de MLP, una de las canciones más reconocidas de Yeison Jiménez, para vincularla a su campaña.

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Rivera no participó del encuentro en el que estuvieron otros cantantes del género como Pipe Bueno, Francy, Ciro Quiñonez, Alzate y Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, además de Juan Pablo Navarrete. Sin embargo, en el día de la jornada, el artista decidió pronunciarse y no adherirse a ninguno de los candidatos.

Jhonny Rivera celebra 20 años de carrera con dos llenos totales en el Movistar Arena de Bogotá - crédito breakfast_live / Instagram
Jhonny Rivera fue uno de los pocos artistas que no se mostró a favor de Abelardo de la Espriella - crédito breakfast_live / Instagram

Jhonny Rivera explicó su postura en la jornada

El artista aseguró que no quiso expresar una inclinación política para no interferir en la relación con sus seguidores, a quienes ubicó del lado del consumo musical, no del activismo electoral: “Imposible no hablar de política, pero no voy a expresar ninguna inclinación porque yo a ustedes los quiero mucho, independiente cuál sea su inclinación política”.

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El cantante también puso el foco en el ecosistema digital como un terreno saturado de versiones enfrentadas. “Las redes están inundadas de información y de desinformación. O sea que de eso no vamos a hablar”, sostuvo, antes de advertir que la discusión permanente solo produce “conflicto y más polarización”.

Del mismo modo, Rivera pidió que los usuarios de redes sociales eviten la confrontación: “Mi llamado es que no se desgasten tratando que X o Y persona piense como ustedes porque no lo van a lograr”.

Aunque el cantante invitó a todos sus seguidores a ir a votar “independientemente de quién sea su candidato preferido”.

Documento con texto "Proceso electoral", "2026 Elecciones", y un cartel con texto "Mesa de votación y escrutinio de mesa", junto a logos
La jornada electoral ha causado todo tipo de reacciones en el país - crédito Catalia Olaya/Colprensa

La adaptación de ‘MLP’, de Yeison Jiménez, como pieza de campaña

El respaldo de los colegas de Jhonny Rivera quedó documentado en un video que De la Espriella publicó el 18 de junio de 2026, donde aparecieron Francy, Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñonez, Juan Pablo Navarrete y Sonia Restrepo, esposa del artista que falleció el 10 de enero de 2026.

En el mismo encuentro, Pipe Bueno fue el que tomó la vocería para confirmar el respaldo: “Hoy queremos decirles que primero, como ciudadanos colombianos de nuestra querida patria y después como parte de representación de la música popular colombiana, estamos: firmes por la patria”.

Cabe mencionar que Juan Pablo Navarrete y Ciro Quiñonez interpretaron una versión modificada del tema MLP con una letra reescrita para incorporar consignas y una mención directa al abogado: “Que sigan hablando, los perros ladrando, los votos sumando y el pueblo rezando. Pa’ que De la Espriella, entre a gobernarnos”.

En paralelo, la publicación causó una discusión en redes, pues hubo mensajes de apoyo y críticas dirigidas a los artistas por su participación, con reacciones que incluyeron llamados a no volver a escuchar sus canciones.

La postura puso al género popular en el centro de la conversación y encendió reacciones encontradas en redes - crédito Abelardo De La Espriella / X
La postura puso al género popular en el centro de la conversación y encendió reacciones encontradas en redes - crédito Abelardo De La Espriella / X

La promesa de campaña sobre “dignificar” la labor artística

Además del video, De la Espriella escribió un mensaje en el que agradeció el respaldo y sumó una promesa programática orientada a la industria musical.

En mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen. Trabajaremos para dignificar su labor, proteger sus derechos de autor, fortalecer la industria musical y crear más oportunidades para que el talento colombiano pueda vivir de su arte y conquistar escenarios en Colombia y en el mundo”, aseguró.

La campaña política del abogado sumó famosos antes de que se conociera el nombre del presidente de Colombia para los próximos cuatro años - crédito Abelardo De La Espriella / X

Así como Jhonny Rivera, varios artistas eligieron no revelar su voto para que el consumo de su música no se vea afectado por la polarización.

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