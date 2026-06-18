Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

En medio de grabaciones, intimidaciones y un asesinato, la tensión crece en la capital colombiana con la presencia de nuevos actores armados

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Los videos atribuidos a alias Naín muestran a hombres armados en distintos sectores de Riohacha y contienen amenazas contra presuntos integrantes de estructuras rivales, entre ellos alias Danielito y alias Luis Ángel - crédito Captura de Pantalla Facebook

En medio de la ola de violencia que se presenta en el Caribe colombiano, se conocieron varios videos en los que aparece Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, máximo cabecilla del frente Javier Cáceres, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidos como Los Pachenca, lo que ha generado temor y zozobra en la población.

En el primer filme, difundido en sus redes sociales, se observa al líder armado junto con varios de sus subordinados movilizándose por distintos sectores de la ciudad y con amenazas contra presuntos integrantes de estructuras rivales.

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“Aquí estamos en el Dividivi (corregimiento de Riohacha). Estamos es patrullando por todos lados. Llegó la hora. Puros conquistadores. Vamos a ver que es lo que es”, expresa Pérez Toncel en la grabación.

El líder de las Acsn vinculó a los residentes como aliados de un sujeto identificado como alias Danielito - crédito Captura de Video Facebook

Así mismo, el líder de las Acsn insistió en que su presencia no busca generar pánico en la población sino tranquilidad a los habitantes del norte de Colombia que, en sus palabras, estaría siendo generadas por dos hombres identificados como alias Danielito y alias Luis Ángel.

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A partir de hoy, nosotros no vamos a cobrarle más ni nos vamos a lucrar más de los comerciantes, ni de los pequeños, ni de los medianos, ni de la gente emprendedora. Vamos a estar para el pueblo, para servirle al pueblo y para la gente de nosotros”, dijo alias Naín, mientras exhibía su armamento con el que buscaría dar de baja al sujeto en cuestión.

En otro video, difundido por medios locales, se observa que llegan a una residencia ubicada en el barrio Siete de Agosto de Riohacha en la que intimidan a los ocupantes de la propiedad, donde los interrogan sobre el paradero de alias Danielito.

“Aquí estamos en el siete de agosto, dándole raqueta a todos estos hijueputas (sic). sin placa, que hace (una moto) sin placa (...) díganle a Danielito que salga, va a pagar por todas esas muertes inocentes (...) No va a pasar nada, echen para adentro. Díganle a Danielito que salga de la cueva”, expresó alias Naín.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘el Bendito Menor’ - crédito redes sociales
Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘el Bendito Menor’ - crédito redes sociales

Incluso, se muestra a una persona que aparece arrodillada, con las manos en la cabeza, y pide que le perdonen la vida mientras dice que su mujer está pariendo.

De igual manera, el señalado cabecilla les comunicó a los amenazados que estaba en una mal llamada “limpieza social” contra “chirretes, atracadores, extorsionistas y asesinos de comerciantes (sic)”.

Crimen de un ciudadano venezolano

Los videos difundidos en redes coincidieron con una jornada violenta en Riohacha, que incluyó el homicidio del ciudadano venezolano Yonny Ramón Chirinos Marchán en el barrio Dividivi.

Según las autoridades, alias Naín o Bendito Menor apareció en grabaciones que circularon en redes sociales horas antes o en paralelo al crimen reportado por la Policía en Dividivi.

La Policía indicó que los hechos se presentaron hacia las 7:50 a. m. del miércoles 17 de junio, cuando hombres armados que se movilizaban en un vehículo entraron por la fuerza al inmueble y dispararon contra el extranjero.

Testimonios recopilados por El Tiempo y El Heraldo añadieron que la víctima residía allí desde hacía cerca de dos meses y trabajaba presuntamente como técnico de teléfonos celulares.

La Gobernación del Magdalena denunció que las Acsn asumieron el control de los bloqueos, impusieron restricciones e instalaron artefactos explosivos - crédito X
La Gobernación del Magdalena denunció que las Acsn asumieron el control de los bloqueos, impusieron restricciones e instalaron artefactos explosivos - crédito X

Avanzan las investigaciones

Ante estos hechos, las autoridades anunciaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar lo ocurrido en Riohacha y definir medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

Los hechos después de combates entre el Batallón de Montaña No. 6, con apoyo del Gaula Militar Élite y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contra miembros del Bloque Cóndor y del Frente Libardo Vergel de las Acsn en la vereda Quebrada del Sol, en zona rural de Santa Marta.

La operación derivó en una represalia que dejó incomunicados a Magdalena y La Guajira durante más de 24 horas entre el lunes 15 y el martes 16 de junio en la Troncal del Caribe.

Frente a ello, la fuerza pública reiteró su compromiso para mantener sus operaciones de control territorial en distintos puntos de Magdalena y La Guajira, en medio de bloqueos, enfrentamientos y restricciones a la movilidad.

Este sujeto sería el responsable de la masacre contra cinco jóvenes en Maicao - crédito Fuerzas Militares de Colombia
Este sujeto sería el responsable de la masacre contra cinco jóvenes en Maicao - crédito Fuerzas Militares de Colombia

Sobre Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, pesa una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicarlo y capturarlo.

Alias Naín ya había aparecido en videos durante el paro armado de tres días que afectó a Riohacha y otros municipios de La Guajira en abril de 2026. Incluso, había anunciado un eventual diálogo con el presidente Gustavo Petro para establecer un cese de hostilidades en la población guajira.

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