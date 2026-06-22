Supertransporte investigará denuncias por presunto apagón de semáforos que habría colapsado la movilidad en Barranquilla en plenas elecciones

Las denuncias ciudadanas apuntaron principalmente a congestiones vehiculares y dificultades de desplazamiento en sectores del sur de Barranquilla, donde miles de personas se movilizaban para ejercer su derecho al voto - crédito @migueldelrioabg/X

La Superintendencia de Transporte adelantará investigaciones por la situación de movilidad registrada en Barranquilla durante la jornada de elecciones presidenciales, según informó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. El anuncio se produjo tras la difusión de denuncias ciudadanas relacionadas con dificultades para desplazarse por diferentes zonas de la ciudad, especialmente en el sur, así como por reportes sobre presuntas fallas estructurales en el sistema de semaforización.

A través de una publicación en redes sociales, la ministra aseguró que las autoridades nacionales buscarán establecer lo ocurrido durante la jornada electoral. Además, indicó que desde el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte no se había logrado comunicación con la Secretaría de Transporte de Barranquilla.

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“Desde el Ministerio de Transporte y Superintendencia de Transporte ha sido imposible lograr contacto con la Secretaría de Transporte de Barranquilla. Debería al menos realizarse actividad de regulación”, señaló la funcionaria.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el Ministerio y la Superintendencia no lograron establecer contacto con la Secretaría de Transporte de Barranquilla mientras se reportaban las afectaciones viales - crédito @maferojas/X

Denuncias sobre movilidad en varios sectores de la ciudad

El anuncio de la ministra se conoció después de que diferentes ciudadanos reportaran inconvenientes de movilidad en Barranquilla durante el desarrollo de las votaciones. Las denuncias apuntaron principalmente a congestiones vehiculares y dificultades para transitar por algunas de las principales vías de la ciudad.

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Entre quienes difundieron estos reportes estuvo la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Andrea Vargas, quien compartió en sus redes sociales una denuncia relacionada con la situación de movilidad en varios sectores de la capital del Atlántico.

La congresista hizo un llamado a las autoridades locales para que adoptaran medidas frente a los problemas reportados durante la jornada electoral. “Alcalde Alejandro Char de la orden de retomar la movilidad en el sur de la ciudad. Johan Ariza, esta es una situación sistemática que afecta la voluntad de voto de miles de personas de los barrios populares de Barranquilla”, escribió Vargas en una publicación acompañada por un video.

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Un video difundido durante la jornada muestra al registrador especial de Barranquilla denunciando un presunto sabotaje electoral mediante daños en los semáforos, situación que, según dijo, provocó el colapso de la movilidad en la ciudad - crédito @AndreavargasBAQ/X

En el material audiovisual difundido por la representante aparece el registrador especial de Barranquilla, quien realizó señalamientos sobre presuntas dificultades operativas relacionadas con el tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Según se escucha en la grabación, el funcionario manifestó: “Están saboteando las elecciones en Barranquilla. Tienen colapsada la ciudad porque dañaron todos los semáforos”.

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Pronunciamientos de Gustavo Bolívar y del presidente Petro

Gustavo Bolívar compartió un mensaje en el que se reportaban cortes de agua y la supuesta desactivación de semáforos en vías estratégicas del sur de Barranquilla - crédito @GustavoBolivar/X

A las denuncias también se sumó el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien aseguró que durante la jornada electoral se estarían presentando situaciones que dificultaban la participación de algunos ciudadanos. A través de su cuenta en la red social X, Bolívar afirmó: “Han intentado todo para que nuestra gente no pueda votar”.

Posteriormente, compartió un mensaje que, según explicó, recibió durante el desarrollo de las votaciones. El mensaje divulgado por Bolívar señalaba: “Gustavo, te comento que desde esta llamada quitaron el agua en el sur occidente de Barranquilla, y lo peor es que han apagado los semáforos en la avenida Murillo y en la calle 30 al sur de Barranquilla generando trancones y problemas de movilidad. La gente está saliendo, pero se encuentra con problemas de movilidad”.

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se refirió a las denuncias relacionadas con el transporte y la movilidad en la ciudad. El mandatario pidió la intervención de la Superintendencia de Transporte frente a los reportes conocidos durante la jornada. “Hay sabotaje de semáforos y transporte en el área de menos condiciones económicas: el sur de la ciudad. El superintendente de transporte debe poner de inmediato las sanciones a las empresas que no presten servicio al público. Así sea caminando con buen sombrero y agua para llegar a las urnas. Hay que salvar la vida y el país”, escribió el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro pidió la intervención inmediata de la Superintendencia de Transporte y sostuvo que los presuntos problemas de semáforos y transporte se concentraban en las zonas de menores ingresos de la ciudad - crédito @petrogustavo/X

Posteriormente, el presidente Petro publicó otro mensaje en el que vinculó las denuncias conocidas durante la jornada electoral con señalamientos dirigidos al denominado “clan Char”.

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“A vencer la corrupción del clan Char comprador de votos y con banco con lavado de activos y pagos obligados con armas ilegales. Llegar caminando a las urnas con buen sombrero y agua. Se puede. A salvar el país de las mafias del narco y los corruptos colgados. Hay que sacar la propia vida, la de la familia y la del país”, expresó Petro.