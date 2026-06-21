Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Costa de Marfil cuenta con un escenario más que ideal para clasificar a los dieciseisavos de final - crédito Kevin Sousa/IMAGN IMAGES vía Reuters

Costa de Marfil vivió una montaña rusa de emociones en la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues empezó con la alegría de marcarle gol a Alemania en Toronto y de irle ganando durante buena parte del partido, pero al final quedó en la tristeza absoluta por la derrota 2-1.

Sin embargo, los marfileños volvieron a sonreír por el resultado de Ecuador y Curazao, los cuales se vieron las caras en el estadio de Kansas City, también por el grupo F del certamen, y era clave para saber cómo sería el camino para definir a los clasificados a los dieciseisavos de final.

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De esta manera, la escuadra dirigida por Emerson Faé está en un lugar ideal para superar la fase de grupos por primera vez en su historia, ya que en las ediciones de 2006, 2010 y 2014 no pasó de la primera ronda y su mejor actuación se dio en Sudáfrica, cuando sumó cuatro unidades.

Las cuentas de Costa de Marfil

Antes de arrancar la segunda fecha del grupo E en la Copa del Mundo, el cuadro africano esperaba que las cosas se apretaran de cara a la última jornada, pues lo que ocurriera con Alemania y el duelo de Ecuador y Curazao, según las apuestas, daba para que los sudamericanos se metieran en la pelea.

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Sin embargo, Ecuador no sumó los tres puntos y le dio un espaldarazo a Costa de Marfil, ya que ahora los “Elefantes” dependen de sí mismos para llegar a los dieciseisavos de final como segundo de la zona, un logro histórico y casi inesperado por el nivel de la Tri en las eliminatorias, que fue superior a lo visto en el torneo de la FIFA.

En este momento, los marfileños son segundos con tres puntos, una diferencia de 0 con dos anotaciones a favor y una en contra, mientras que los sudamericanos se ubican terceros con un punto y -1 en la diferencia de gol, además de que no han anotado en dos partidos.

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De esta manera, a Costa de Marfil le bastará con ganarle a Curazao en la última fecha, el jueves 25 de junio a las 3:00 p. m., hora colombiana, en el estadio de Filadelfia, donde se espera una buena cantidad de aficionados para el cierre del grupo E y, posiblemente, con la clasificación de los “Elefantes”.

Un triunfo separa a Costa de Marfil de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Con respecto a Ecuador, necesitará un milagro para llegar a los dieciseisavos porque su próximo rival es nada menos que Alemania, la cual ya aseguró el liderato del grupo F con seis puntos, nueve anotaciones en dos compromisos y una plantilla llena de figuras.

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Un empate inesperado en Kansas

La selección de Curazao empató 0-0 con Ecuador en Kansas City tras una actuación decisiva del arquero Eloy Room, que sostuvo el resultado y dejó a la Tri sin goles en sus primeros dos partidos del torneo.

Ecuador tuvo una ocasión clara en el inicio: Moisés Caicedo habilitó a Enner Valencia, pero Room desvió el remate. Con el correr de la primera parte, Curazao equilibró el trámite y el arquero volvió a intervenir ante nuevos intentos de Gonzalo Plata y John Yeboah.

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Ecuador se vio impotente ante Curazao y empató sin goles en Kansas, por el Mundial 2026 - crédito Ed Zurga/AP

En el complemento, el partido se abrió y Ecuador incrementó el volumen ofensivo, pero Room respondió ante remates de Kevin Rodríguez, Valencia y el propio Caicedo. Del otro lado, el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez también evitó el gol en una triple ocasión y luego rechazó un disparo que se desvió en el talón de Alan Franco.

En el tramo final, la Tri se desordenó y multiplicó los ataques sin precisión. El marcador no se movió y el empate se selló tras el pitazo del árbitro, lo que provocó la alegría de los caribeños por sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

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