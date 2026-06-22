Colombia

Abelardo de la Espriella, desde la Ventana al Mundo, en Barranquilla, habló por primera vez como presidente electo: “Aquí está tu ‘Tigre’”

El mandatario electo llegó al lugar acompañado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en una caravana que recorrió varios sectores de la ciudad para celebrar con miles de simpatizantes

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Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia tras las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026- crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE
Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia tras las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026- crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Ante una multitud que transformó los alrededores del monumento de la Ventana al Mundo en un gigantesco carnaval, Abelardo de la Espriella pronunció su primer discurso oficial como presidente electo de Colombia.

Horas después de consolidarse su victoria en el preconteo de la Registraduría –en el que obtuvo 12.933.963 votos (49,65%)–, el líder del movimiento Defensores de la Patria subió a la tarima principal en medio de un despliegue de fuegos artificiales, comparsas tradicionales y el fervor de miles de simpatizantes que celebraron su triunfo sobre el aspirante de izquierda, Iván Cepeda.

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Vistiendo la camiseta de la selección Colombia y visiblemente emocionado, De la Espriella inició su intervención agradeciendo el respaldo masivo de la Costa Caribe y de regiones clave como Antioquia, que impulsaron el estrecho margen que le dio la victoria en las urnas. En sus primeras palabras, el mandatario electo adoptó una retórica enérgica, enfocada en la defensa institucional y el modelo de libre mercado, los pilares conceptuales de su campaña por la “Patria Milagro”.

Luego de llegar acompañado de José Manuel Restrepo, vicepresidente en un carro equipado con tarima blindada, el presidente electo tomó la palabra ante la multitud y expresó: “Colombia, aquí está tu ‘Tigre’, Colombia, aquí está tu presidente (...)”.

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