“Sí hubo cambio, pero de televisores, sábanas y plumones de ganso”: las reacciones a las millonarias compras del gobierno Petro

“No gastar más plata de la que entra, y mucho menos en pendejadas”: Reacciones políticas a millonarias compras de Gobierno Petro para su propia casa y la de Márquez

En medio del discurso de austeridad, a la par que se adelanta el proyecto de una reforma tributaria justificada en un déficit fiscal dejado por el anterior gobierno, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, recibieron para sus casas una dotación de electrodomésticos y artículos para el hogar, por costos que superan los ciento setenta millones de pesos.

Los lujosos gastos fueron publicados por Revista Semana se reveló que mediante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se realizó a través de la tienda virtual de la plataforma Colombia Compra Eficiente. Ante esta revelación, la clase política no esperó para pronunciarse y sacar en cara el discurso que han mantenido sobre la austeridad y para criticar la reforma tributaria.

El siempre polémico Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, el segundo en mayor votación y hoy senador de la República de Colombia, lanzó su trino: “#AusteridadEs No gastar más plata de la que entra, y mucho menos en pendejadas”, escribió Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

A este tuit del exalcalde de Bucaramanga, no faltó quien le sacara los trapitos al sol, por la compra de unos telones que costaron mil millones de pesos: “Me hace recordar cuando no dejó comprar las cortinas en el barrio campo hermoso de Bucaramanga y se sentia orgulloso por traerlas de Italia”, dijo el internauta.

Otro excandidato presidencial que aprovechó la oportunidad de despacharse contra Petro y el Gobierno del Pacto Histórico, fue Federico Gutiérrez: “Sí hubo cambio, pero de televisores, sábanas y plumones de ganso”, escribió desde su cuenta en Twitter.

A Fico tampoco se le quedaron atrás con la sacada en cara de uno que otro gasto que tuvo en la alcaldía de Medellín: “el que se gasto 220.000.000.000 mil millones en publicidad haciendo un show por 40 millones que me imagino que daran su explicación o los devolverán”, le respondió un tuitero en su trino.

La líder de la oposición no se hizo esperar y también plantó su posición: “Por fin llegó el “cambio” -Televisor Samsung de 85 pulgadas $27.499.900 -Televisor Samsung de 70 pulgadas, $10.867.000 -Licuadora digital de 10 velocidades, $1.846.000 Cuánta gente esperando que Petro fuera diferente, pero así es la izquierda”.

A favor se pronunciaron, entre otros, Gustavo Bolívar y Mauricio Lizcano. Este último, el director del Drape justificó las compras e indicó que no hay ninguna irregularidad: “Amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”.

Por su parte, Gustavo Bolívar, defendió a Petro y cuestionó a algunos miembros que lo rodean:

“Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo que él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al Presidente”.

El tema sigue siendo tendencia, las reacciones siguen creciendo y la presidencia aún no se pronuncia.

