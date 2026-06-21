Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Luisa Fernanda W compartió su opinión sobre estas elecciones en Colombia el 21 de junio de 2026- crédito @luisafernandaw/X

Luisa Fernanda W ejerció su derecho al voto el domingo 21 de junio desde México, donde reside hace meses, en medio de la segunda vuelta presidencial que enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por la sucesión de Gustavo Petro.

La creadora de contenido y empresaria compartió un mensaje en sus historias de Instagram en las que, aunque no reveló su candidato, sí expuso con claridad los valores que guiaron su decisión. “No le digo a nadie por quién votar. Solo les pido que no renuncien a ese derecho”, escribió.

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La publicación llegó en medio de una jornada en la que más de 41 millones de colombianos están habilitados para sufragar, incluidos los más de 1,4 millones de ciudadanos en el exterior que pudieron hacerlo desde el 15 de junio en consulados y embajadas.

El voto como acto de coherencia personal

La influencer no dio pistas de quién fue el candidato por el que votó - crédito @luisafernandaw/IG

La empresaria enmarcó su participación en una narrativa sobre el trabajo y el esfuerzo familiar. “Yo no crecí en la pobreza, pero sí crecí en una familia trabajadora”, escribió, y describió a su padre levantándose cada día sin excusas, cansado y haciendo cuentas para que a su familia no le faltara nada.

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Ese relato de origen sustentó su declaración de principios. “Por eso hoy creo profundamente en la cultura del trabajo. Creo en las personas que madrugan, en quienes emprenden, en quienes generan empleo, en quienes arriesgan todo para sacar adelante una idea, una empresa o una familia”, afirmó.

La empresaria y creadora de contenido detalló tres convicciones que orientaron su voto: la defensa de los trabajadores como sostén del país, la importancia de las empresas porque “detrás de cada empresa hay familias que dependen de ella”, y la seguridad, porque “ningún ser humano debería vivir con miedo”.

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Sin candidato declarado, pero con posición definida

La creadora de contenido reveló que viene de una familia humilde y veía todos los días a su papá salir a trabajar sin descanso para tener un plato de comida en la mesa - crédito @luisafernandaw/IG

Luisa Fernanda W cerró sus publicaciones con una declaración que dejó en claro el sentido de su voto sin nombrar a ningún aspirante. “Voto pensando en mis hijos. Voto pensando en las familias trabajadoras. Voto pensando en las personas que todos los días salen a luchar por sus sueños”, escribió.

La frase final sintetizó su postura: “Y voto con la tranquilidad de estar siendo coherente con mi historia, mis principios y mis convicciones”.

La colombiana reside en México por motivos laborales y personales. Aun así, se acogió al mecanismo habilitado por la Registraduría Nacional, que permitió a los colombianos en el exterior sufragar entre el 15 y el 21 de junio en los consulados y centros autorizados de 67 países.

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La segunda vuelta define al presidente que tomará posesión el 7 de agosto de 2026 para gobernar hasta 2030. En la primera ronda, celebrada el 31 de mayo, De la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos y Cepeda el 40,90%, sin que ninguno alcanzara la mayoría absoluta.

La ‘influencer’ fue jurado de votación

La creadora de contenido fue jurado de votación y compartió su experiencia desde México - crédito @luisafernandaw/IG

De acuerdo con otra de las publicaciones que replicó en su cuenta de Instagram, la prometida de Pipe Bueno afirmó que vivió una jornada como nunca antes, ya que en esta oportunidad fue jurado de votación y aseguró que se sentía contenta de ver que miles de colombianos se acercaron a su mesa a sufragar.

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“Ya cumplí con mi labor desde aquí, desde Ciudad de México. Cumplí con mi país, ya voté. Y aparte de que voté, también fui jurado de votación. La verdad, tengo la mano entumida, o sea, porque, eh, mi labor era entregar estos papelitos. O sea, al principio estaba en otra labor, después me pusieron en esta y ¡la mano! No, la mano me tiembla. Pero bueno, me alegra ver que muchos colombianos se comprometieron y fueron a votar. Eso me encantó“.