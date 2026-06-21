Colombia

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

La joven comparte contenido de forma constante en sus redes sociales y durante la jornada electoral no fue la excepción, por lo que los internautas no dudaron en hablar de su respaldo a la ultraderecha

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Tras la muerte de Yeison Jiménez su familia continuó apoyando a la derecha colombiana - crédito Yeison Jiménez/Instagram
Tras la muerte de Yeison Jiménez su familia continuó apoyando a la derecha colombiana - crédito Yeison Jiménez/Instagram

Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevó a cabo en la jornada del 21 de junio de 2026, los colombianos ejercieron su derecho al voto en las urnas habilitadas a nivel nacional y algunos de ellos decidieron compartir su voto a través de las plataformas digitales.

Esta práctica es común entre creadores de contenido, cantantes y personas que tienen influencia entre la sociedad, puesto que algunos de sus seguidores se muestran afines a sus posturas, bien sea de política o de cualquier tema que afecte a la sociedad.

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En medio de la tensa jornada electoral, una de las personas que reveló su voto fue Sonia Restrepo, esposa del fallecido cantante Yeison Jiménez, que confirmó su respaldo al abogado Abelardo de la Espriella, al salir en compañía de otros cantantes de música popular como Francy, Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñonez y Juan Pablo Navarrete.

La campaña política del abogado sumó apoyos de los famosos a pocos días de que se conozciera el nombre del presidente de Colombia para los próximos cuatro años - crédito Abelardo De La Espriella / X

Además de su aparición en el video que causó revuelo en el territorio nacional, Camila Jiménez, la hija mayor de Sonia, también compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen en la que se ve a su madre junto al candidato de la extrema derecha el 21 de junio de 2026, precisamente después de que su madre ejerciera el derecho al voto y escribió junto a la imagen la frase: “Firmes por la patria”, acompañada del emoji de un tigre, animal con el que se identifica el abogado.

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Además, agregó la canción El tigre de Gio Barbosa, un vallenato que muestra claro apoyo al jurista. Esta imagen causó revuelo en el territorio nacional, pues fue la confirmación de que Sonia Restrepo estaba con la ultraderecha colombiana.

Cabe mencionar que el cantante colombiano Yeison Jiménez se definía con este pensamiento político, incluso, se declaró opositor a los gobiernos de izquierda y llegó a decir en pódcasts cuando estaba en vida que dejaría el país si ese sector ganaba las elecciones.

Tras su muerte, su viuda Sonia Restrepo aseguró que la voluntad del artista era respaldar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Ese apoyo póstumo a la campaña “Firmes por la Patria” generó debates y reacciones divididas entre sus seguidores.

Sonia Restrepo mostró su apoyo a De la Espriella días antes de las elecciones - crédito Camila Jiménez / Instagram
Sonia Restrepo mostró su apoyo a De la Espriella días antes de las elecciones - crédito Camila Jiménez / Instagram

Los 15 años de la hija de Yeison Jiménez

Aunque Camila no es hija biológica de Yeison, él la conoció desde que tenía 2 años y, desde ese momento, la trató como su propia hija. Además, fue reconocido por la niña como su figura paterna, por lo que su fallecimiento afectó bastante a la joven que, constantemente, comparte imágenes de su padre y los recuerdos que él le dejó.

El 14 de junio de 2026, Camila eligió celebrar su cumpleaños con una reunión íntima junto a sus seres más cercanos. La joven llevó un vestido azul y compartió la velada con su madre, Sonia Restrepo y sus demás familiares.

Sin embargo, esta no fue la única celebración que tuvo la joven, pues en otros videos se le aprecia con un vestido típico de quinceañera con tonos verdes y dorados junto a su madre.

El evento fue privado y estuvo acompañado por los familiares más cercanos de la joven - crédito Lina Jiménez / Instagram
El evento fue privado y estuvo acompañado por los familiares más cercanos de la joven - crédito Lina Jiménez / Instagram

Durante la fecha, la familia de Yeison Jiménez, especialmente su hermana Lina Jiménez, mostró públicamente su afecto por la joven. La tía de la adolescente le escribió un mensaje en redes sociales en el que indicó el orgullo que sentiría su hermano por ver a Camila llegar a esta etapa.

“Hoy esta pequeña está cumpliendo sus 15 años y siento que el tiempo pasa demasiado rápido, hace poco eras una bebé y ahora verte convertida en una mujer 🥹 eres hermosa eres valiente, nunca dejes de sorprendernos con tus ocurrencias y alegría, te quiero mucho Cami, que Dios te conceda muchos años más ♥️. Yo sé que no es fácil para ti esta fecha tan esperada, que tu papito quería hacer de este día un festín y celebrarlo por todo lo alto, pero acá estamos tu familia para acompañarte y tu papito desde el cielo está muy orgulloso de ti“, escribió Lina Jiménez.

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