Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Emerse Fae afirmó que la derrota de Costa de Marfil ante Alemania se explicó por la experiencia para gestionar los momentos del partido - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Alemania derrotó a Costa de Marfil 2-1 en tiempo de descuento este sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto, con un doblete del delantero Deniz Undav que ingresó desde el banco y sentenció el partido en el minuto 90+4, en un encuentro del Grupo E del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que los marfileños habían dominado en su mayoría.

Franck Kessié abrió el marcador en el minuto 30 con un gol que reflejó la superioridad de los Elefantes en el primer tiempo. El equipo de Emerse Fae controló el juego y generó peligro constante, pero Alemania reaccionó con los cambios por el técnico Julian Nagelsmann: Nadiem Amiri y Undav ingresaron en el minuto 60 y transformaron el partido. El primero asistió al segundo para el empate en el 68′, y cuatro minutos después del tiempo reglamentario, Felix Nmecha habilitó a Undav para el gol definitivo.

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En la rueda de prensa posterior al partido, Fae reconoció la frustración por la derrota, también destacó el orgullo por la actuación de sus jugadores. “Hay un poco de frustración después de esta derrota, sobre todo porque tomamos dos goles al final del partido y porque tuvimos, incluso con el empate a uno, el balón para ponernos 2-1 que nos habría permitido asestarle un golpe a Alemania”, señaló el seleccionador marfileño.

Fae rechazó que la fatiga física explicara la derrota de Costa de Marfil y sostuvo que faltó experiencia en la definición - crédito Kevin Sousa/Reuters

Para Fae, la diferencia entre ambos equipos no fue física ni táctica, sino de madurez competitiva. “La victoria de Alemania se decidió en la experiencia. Tuvieron un poco más de experiencia que nosotros en la manera de gestionar los momentos fuertes y los momentos débiles”, afirmó. El técnico puso como ejemplo el gol de Undav: “Lo que más me impactó fue el calma con el que marcó ese segundo gol”.

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El entrenador también respondió a las preguntas sobre el cansancio físico de sus jugadores en los minutos finales, un punto que planteó un periodista senegalés presente en la sala. Fae lo descartó como factor determinante: “Visto el número de oportunidades que tuvimos al final del partido, no creo que sea un problema de fatiga. Es más una diferencia de experiencia la que hizo que fuéramos dubitativos cuando había que meterla al fondo”.

Uno de los momentos más comentados de la rueda de prensa fue la crítica de Fae al fair play del equipo alemán. El seleccionador reveló que tuvo palabras con Nathaniel Brown, lateral izquierdo de Alemania, y también con el cuerpo técnico rival, debido a que este reanudó el juego cuando había un jugador marfileño tendido en el suelo.

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“Le dije al joven defensor alemán que se mantuviera humilde. Para una gran nación como Alemania, nos habría gustado un poco más de fair play. Cuando Singo sacó el balón porque se lesionó, nos habría gustado que nos lo devolvieran”, declaró Fae, que aun así, felicitó a los alemanes por su victoria.

El entrenador destacó la actuación de Christ Oulai, que debutó con Costa de Marfil como titular por primera vez en la Copa del Mundo - crédito Kevin Sousa/Reuters

El técnico también dedicó palabras de elogio para Christ Oulai, el extremo de 20 años que disputó su primer partido como titular en una Copa del Mundo.“Tiene esa despreocupación que hace que, sea cual sea su adversario, siempre tenga el mismo comportamiento, la misma actitud, la misma confianza en sí mismo”, dijo Fae. “Llega a su primera Copa del Mundo, primer juego como titular, sin presión, y saca una actuación más que perfecta. El staff no está sorprendido porque este chico nos muestra todos los días que es capaz de aportar mucho a esta Costa de Marfil“.

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Con la derrota, los marfileños acumulan tres puntos en el Grupo E, los mismos que Alemania, que ya está clasificada para los octavos de final. Costa de Marfil jugará su tercer partido del grupo el próximo jueves 25 de junio ante Curazao, con la clasificación aún en sus manos. Los caribeños se aferran a una última oportunidad de clasificar luego de empatar sin goles ante Ecuador. El conjunto sudamericano se jugará ante los alemanes su última oportunidad de clasificar a la segunda ronda del Mundial.

“Si ganamos el jueves, estaremos clasificados. Lo positivo es que tenemos aún nuestro destino entre los pies”, afirmó Fae, quien también trazó un paralelo con el recorrido de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022 como referente para sus aspiraciones en el torneo.

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