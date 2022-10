Gobierno Petro responde a los cuestionamientos por sobrecostos en compras: “obedecen a necesidades de las cuatro casas de Estado”

La Casa de Nariño, también llamada Palacio de Nariño. (Colprensa-Alvaro Tavera).

Luego de la polémica por sobrecostos evidenciados en algunas compras, el Gobierno nacional emitió un pronunciamiento explicando las razones por las que, por ejemplo, fue adquirido un plumón con microfibra a más de cuatro millones de pesos, u ocho juegos de cama a más de 10 millones.

En un comunicado de seis puntos, la presidencia reiteró que todos los insumos fueron comprados por el Dapre y que ”obedecen a necesidades de las cuatro casas de Estado y huéspedes de Presidencia y Vicepresidencia, que, en total, suman 34 habitaciones”.

Con respecto al televisor que costó más de 27 millones de pesos, el Gobierno Petro indicó que el electrodoméstico fue solicitado para uso institucional en la sala de juntas de una de las residencias presidenciales, argumentando de paso que requería “unas especificaciones técnicas” para su uso.

“El Gobierno está comprometido con una política de austeridad y eficiencia de los recursos públicos”, señalaron también en el anuncio emitido durante la tarde de este lunes 3 de octubre. Vale indicar que el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano, defendió estas compras afirmando que era un deber de la entidad que lidera.

El funcionario también señaló que las adquisiciones de juegos de cama, televisores y utensilios de cocina fueron hechos tras solicitudes previas de los jefes administrativos de cada una de las cuatro casas de Estado. Además, recalcó que las transacciones fueron realizadas a través del portal Colombia Compra Eficiente, “un mecanismo transparente”, indicó Lizcano.

En ese sentido, presidencia dio a conocer que los jefes de las Casas de Estado evidenciaron urgentes necesidades para las compras, pues dichas residencias fueron recibidas sin cortinas, sábanas y colchones, motivo por el cual la dirección administrativa del Dapre hizo estas compras mediante la plataforma mencionada, hecho que “debe garantizar la integridad de los proveedores del Estado y los precios del mercado”.

Sin embargo, pese a la gestión hecha, anunciaron una verificación “del correcto funcionamiento de este procedimiento” a fin de reforzar, si es necesario, los mecanismos de garantías y control de compra de más insumos para las casas que son utilizadas por el presidente, la vicepresidenta Francia Márquez y sus respectivas familias, así como por invitados especiales internacionales y funcionarios del Gobierno nacional.

Ante estos sobrecostos, el senador Gustavo Bolívar defendió al jefe de Estado afirmando a través de su cuenta de Twitter que “Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo que él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia”. De paso, aseveró que hay funcionarios cercanos que no lo cuidan, motivo por el cual fueron comprados varios enseres a precios exagerados.

En contraste, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal fue tajante con estas compras y afirmó en su cuenta de Twitter que “Por fin llegó el cambio -Televisor Samsung de 85 pulgadas $27.499.900 -Televisor Samsung de 70 pulgadas, $10.867.000 -Licuadora digital de 10 velocidades, $1.846.000 Cuánta gente esperando que Petro fuera diferente, pero así es la izquierda”

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez también quiso tomar protagonismo en la polémica y escribió en un trino que “Sí hubo cambio, pero de televisores, sábanas y plumones de ganso”.

