Los alcaldes de Colombia sacaron pecho por la forma en la que se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones: “Hoy ganó la democracia”

Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, dijo que "desde Asocapitales reconocemos este mandato y reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera cercana, respetuosa y constructiva con el nuevo Gobierno nacional" - crédito Asocapitales

El cierre de las urnas en la segunda vuelta presidencial dejó en las 32 ciudades capitales de Colombia una jornada sin afectaciones notables al derecho al voto, la apertura de mesas ni el funcionamiento de los puestos de votación, según el balance entregado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) el 21 de junio de 2026.

La entidad informó que la segunda vuelta presidencial transcurrió con normalidad en las capitales del país, donde votaron más de 20 millones de ciudadanos, cerca del 44% del censo nacional. También señaló que las novedades reportadas correspondieron a denuncias por presuntos delitos electorales, asuntos administrativos y actuaciones preventivas de las autoridades, sin afectaciones estructurales para la jornada.

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Durante el día, el monitoreo registró denuncias por presuntos delitos electorales, asuntos de orden administrativo y actuaciones preventivas de las autoridades. La organización indicó que las entidades competentes atendieron esos casos sin alteraciones de fondo en la jornada democrática.

Abelardo de la Espriella obtuvo 13 millones de votos y será el nuevo presidente de Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Dentro de las ciudades mencionadas por ese seguimiento figuran Sincelejo, Valledupar e Inírida, donde las autoridades actuaron frente a presuntas conductas asociadas a delitos electorales. También hubo reportes y verificaciones en Bogotá, Villavicencio, Barranquilla, Yopal, Cartagena, Arauca, Riohacha y Tunja, todos gestionados dentro de los protocolos institucionales.

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Asocapitales también destacó la atención a la situación energética de Mitú. Allí, una afectación causada por condiciones climáticas adversas se resolvió con mecanismos alternos de generación y permitió que la jornada siguiera sin impactos sobre el ejercicio del voto.

El peso de las capitales y la respuesta institucional

La entidad reconoció la labor de alcaldes y alcaldesas, a los que atribuyó la activación de protocolos de seguimiento, coordinación y prevención para resguardar la seguridad, la movilidad, la convivencia y la operación de los puestos de votación. También agradeció el trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, además de jurados de votación y miles de servidores públicos.

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En ese balance institucional, el director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, afirmó: “Hoy ganó la democracia colombiana. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas de manera libre y pacífica, mientras las instituciones respondieron con responsabilidad y profesionalismo para garantizar un proceso transparente y con plenas garantías”.

Más de 20 millones de colombianos ejercieron su derecho al voto el 21 de junio - crédito Natalia Pedraza/EFE

El mensaje de Asocapitales al presidente electo y a los sectores políticos

Sostuvo Asocapitales que la solidez democrática depende de la confianza en las instituciones, del respeto por las reglas y de la capacidad ciudadana para tramitar sus diferencias por las vías previstas en la Constitución y la ley. La organización llamó a los sectores políticos y a la ciudadanía a respetar los resultados electorales, reconocer el trabajo institucional y preservar la unidad, la convivencia y la estabilidad democrática.

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Santamaría expresó: “Reconocemos y felicitamos al doctor Alejandro de la Espriella por su elección como nuevo presidente de la República de Colombia”. Añadió que ese resultado “refleja la voluntad de millones de colombianos y abre una nueva oportunidad para fortalecer nuestra democracia, pero sobre todo, la unidad nacional y la articulación entre el Gobierno nacional y los territorios, incluyendo nuestras ciudades capitales”.

De igual manera, hizo un llamado al trabajo conjunto entre el nuevo Gobierno y las ciudades. “Hoy estamos más seguros que en esta nueva etapa de Gobierno podemos construir una articulación basada en un trabajo efectivo y respetuoso que nos permitirá avanzar en los grandes desafíos como sostenibilidad financiera, seguridad, autonomía territorial, desarrollo económico y bienestar social”, dijo.

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Añadió que “desde Asocapitales reiteramos nuestra gran disposición para trabajar con usted, señor presidente electo, doctor Alejandro de la Espriella, de una manera mucho más técnica, constructiva y eficiente con este nuevo Gobierno, en beneficio no solamente del país, sino también de nuestras ciudades capitales”.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, destacó que se vivió una jornada en paz - crédito @CarlosFGalan/X

Llamado a la unidad y a la calma

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presidente de la Junta Directiva de Asocapitales, hizo un balance de la jornada en términos de orden público y convivencia. “Hoy Colombia vivió una jornada electoral en paz”, señaló. Galán agregó otra referencia sobre el resultado electoral recogida en el mismo texto fuente. “De acuerdo con los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo”, afirmó.

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Pidió bajar el tono de la confrontación política tras el cierre de las urnas. “Quiero hacer un llamado a la unidad. Mañana todos salimos a trabajar por tener un mejor país, una Colombia más justa y próspera”, dijo.

También expresó disposición de la capital para trabajar con la próxima administración nacional y destacó la labor del sistema electoral. “En Bogotá estamos listos para trabajar de la mano del nuevo gobierno, a seguir saldando deudas históricas y a sacar adelante grandes proyectos de ciudad”, sostuvo.

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Carlos Fernando Galán también reconoció a la Registraduría y al sistema electoral colombiano. Tras una jornada que reportó normalidad en las capitales, planteó que cualquier desacuerdo sobre el proceso debe encauzarse por los mecanismos previstos en la ley.