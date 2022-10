Carolina Cruz, presentadora colombiana. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz es considerada como una de las mujeres más bellas de Colombia y no deja de sorprender con su belleza a sus seguidores. Dejó a más de uno y a más de una boquiabierta. Sus espectaculares curvas, todo su empatía y un color de piel bellísimo, son una combinación fatal para quienes vieron sus fotos donde mostró sus tatuajes más ocultos y tentadores.

En la foto sus seguidores no sabían qué mirar, si su atlético cuerpo, sus maravillosos tatuajes o los hermosos vestidos de baño que estaba luciendo. La disciplina de la mujer se nota en sus fotos: tiene dos hijos y el cuerpo no tiene ni una marca de esto. La recuperación de sus músculos se debe a sus dedicadas rutinas.

La presentadora y modelo tiene unas letras y unos números en su cadera, mientras que en la pelvis tiene una figura. Uno de esos tatuajes se trata de un dibujo que fue hecho en la parte lateral en donde sus caderas se unen con sus glúteos, plasmando la fecha de nacimiento de su hijo Salvador Palomeque Cruz, que acompañó, además, con una frase que para ella la ha identificado con el proceso que ha llevado con la salud de su bebé.

“Este hombre es el único que logra que me haga un tatuaje jajaja al único que le confió algo tan significativo. Faltaba la fecha de Salvador y la frase que me acompaña desde hace unos meses: Que Mis miedos no sean más fuertes que mi Fe”, fue el mensaje con el que acompañó una publicación, cuando recientemente se lo había realizado.

Es de destacar de la frase que fue realizada en una técnica cuyo trazo es delgado para permitir hacer la escritura en letra cursiva, y además de emotiva, se ve muy elegante, incluso, no es un tatuaje tan grande a la vista, sino que hay que verlo muy de cerca para apreciar el detalle.

Carolina Cruz dejó ver sus tatuajes y sus seguidores reaccionaron: “Eso es mucho cuerpón”

Noticia en contexto

<b>Carolina Cruz le respondió a seguidor que “no supera”que haya terminado su relación con Lincoln Palomeque</b>

Al hablar de rupturas sentimentales que se han dado durante estos diez meses que van del 2022 entre el mundo de la farándula nacional, sin dunda alguna la de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque es una de las que más ha generado conversación entre las redes sociales y los medios de comunicación, no solo por el impacto que provocó su separación en la prensa rosa y fanáticos de ambas celebridades, sino por las veces en que la presentadora vallecaucana se ha referido al tema.

Ahora, por ejemplo, durante los recientes días la también exreina de belleza dio respuesta a algunos de los interrogantes que sus seguidores le dejaron en Instagram, después de que ella abriera la ventana de preguntas. De este modo, no faltó quien le pusiera sobre la mesa el tema de la ruptura, aunque sin mencionar directamente al actor cucuteño. Fue así como un usuario le escribió: “Todavía no lo supero, ¿cómo deja uno de amar después de 14 años?”.

Vale recordar que, la presentadora y el actor comenzaron a salir en el año 2008 y, en lo corrido de todos estos años en que se mantuvieron como una pareja, tuvieron a sus dos hijos Matías (nacido en 2017) y Salvador (nacido en 2021). La vallecaucaucana y el cucuteño comunicaron el término de su relación en marzo pasado, después de haber sido protagonistas de especulaciones de ruptura desde mediados de 2021.

