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Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026

El cuadro luso llegó a territorio norteamericano para ajustar los últimos detalles del debut ante RD Congo en Houston, Texas

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El gesto de Matheus Nunes vinculó la llegada de Portugal a Estados Unidos con el recuerdo de Diogo Jota-crédito Dale Zanine/Imagn Images
El gesto de Matheus Nunes vinculó la llegada de Portugal a Estados Unidos con el recuerdo de Diogo Jota-crédito Dale Zanine/Imagn Images

Este 17 de junio de 2026, la selección de Portugal debutará ante República Democrática del Congo por la fecha 1 del grupo K del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Y Portugal, considerada como uno de los grandes candidatos para llevarse el trofeo, llegó a Palm Beach (Florida) para ajustar los últimos detalles de lo que será su debut, y en el arribo al aeropuerto internacional se vio al defensor del Manchester City Matheus Nunes, con un libro sobre la vida del delantero del Liverpool, Diogo Jota.

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Con un libro en mano sobre la vida de Diogo Jota, la selección de Portugal llegó a Florida-crédito @TheNassrZone/X - Live Mode TV
Con un libro en mano sobre la vida de Diogo Jota, la selección de Portugal llegó a Florida-crédito @TheNassrZone/X - Live Mode TV

El libro titulado Diogo Jota, nunca más es mucho tiempo, escrito por José Manuel Delgado, reconstruye la vida y la carrera de Diogo Jota, fallecido el 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico en España junto a su hermano André Silva, y suma un testimonio sobre el sostén que recibió su familia tras la tragedia.

En una entrevista que le realizó la agencia EFE tras publicarse el libro, el 21 de mayo de 2026,

“Quizá el que más se ha preocupado por ellos y les ha ayudado es Jorge Mendes”.

El libro de José Manuel Delgado relata la vida y obra del jugador portugués, fallecido el 3 de julio de 2025-crédito Rodrigo Antunes/EFE/EPA
El libro de José Manuel Delgado relata la vida y obra del jugador portugués, fallecido el 3 de julio de 2025-crédito Rodrigo Antunes/EFE/EPA

El libro contó con el apoyo de la Federación Portuguesa de Fútbol y reúne decenas de aportaciones de familiares, amigos, excompañeros como Iker Casillas, Rúben Neves y Andrew Robertson, y extécnicos como Roberto Martínez, Arne Slot y Jürgen Klopp. Tras su salida en portugués, será traducido al inglés para publicarse en Reino Unidoy, por ahora, no hay planes para una edición en español, aunque Delgado no la descartó si aparece una editorial.

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En el libro, Delgado relató lo ocurrido en el accidente, y el momento cuando los padres de los jugadores y Rute Cardoso tuvieron que desplazarse a Zamora (España) para repatriar los cuerpos. Allí se citó una charla con el padre de Diogo Jota:

“Joaquim Silva, con gran valor y lucidez, me contó que todavía era de día en España y que cuando pasaron, la noticia ya se había esparcido, y los viaductos sobre las autopistas estaban cubiertos con pañuelos y bufandas para saludar el cortejo fúnebre a su paso. Cuando llegaron a Portugal ya era de noche y el mismo fenómeno se repitió pero con las linternas de los móviles”.

Entre los testimonios reunidos figura además el del seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, sorprendido por la noticia, ya que se encontraba en Estados Unidos mientras seguía el Mundial de Clubes con el equipo técnico de la FIFA, aunque eso no le impidió asistir al funeral en Gondomar (Portugal) Sobre su gestión posterior del grupo, Delgado explicó:

“Roberto Martínez ha tenido la sensibilidad de mantener vivo el espíritu de Diogo en el grupo sin explotarlo excesivamente”.

Él es Matheus Nunes: la figura del Manchester City que leyó el libro de Diogo Jota

Matheus Nunes se ganó un puesto en la lista final del Mundial 2026, tras su buena temporada con el Manchestert City-crédito Tony O Brien/REUTERS
Matheus Nunes se ganó un puesto en la lista final del Mundial 2026, tras su buena temporada con el Manchestert City-crédito Tony O Brien/REUTERS

Matheus Luiz Nunes nació el 27 de agosto de 1998 en Río de Janeiro, Brasil. Durante su infancia se trasladó a Portugal, país donde comenzó su carrera futbolística.

Debutó profesionalmente con el Estoril Praia, equipo de la Segunda División portuguesa. En 2019 fichó por el Sporting de Lisboa, donde se consolidó como uno de los mediocampistas más prometedores de la liga. Con el Sporting, Nunes ganó la Primeira Liga y la Copa da Liga, participando de manera activa en el centro del campo y destacando por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego.

En 2021 obtuvo la nacionalidad portuguesa y fue convocado a la selección nacional, debutando ese mismo año en un partido de clasificación para el Mundial.

Su proyección internacional aumentó, lo que atrajo el interés de clubes de otras ligas europeas. En 2022 se concretó su traspaso al Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa. En la liga inglesa, Nunes mantuvo un rendimiento regular y se consolidó como titular. Su estilo combina potencia física, visión de juego y capacidad para incorporarse al ataque, convirtiéndose en una pieza clave tanto para su club como para la selección portuguesa.

El 1 de septiembre de 2023, Manchester City fichó al defensor por un precio de 45 millones de euros, proveniente del Wolverhampton, y actualmente se ha consolidado como una de las fichas claves para el equipo que hasta la temporada 2025-2026 dirigió el español Pep Guardiola.

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