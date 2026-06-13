Familiares y amigos de algunos jugadores de la selección Colombia hablaron de sus carreras deportiva y cómo fue llegar al Mundial 2026

La selección Colombia debutará en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán el miércoles 17 de junio de 2026 -crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia llevará a jugadores como Jefferson Lerma, Yerry Mina y Luis Díaz al Mundial 2026, y detrás de esa convocatoria aparecen historias de amistad, familia y sacrificio que explican por qué el torneo se vivirá también en Guachené, en La Guajira y entre quienes acompañaron a los jugadores desde sus primeros pasos.

Uno de esos casos es el de Luis Díaz, hombre al que su padre Luis Manuel “Mane” Díaz describió como un niño que debía caminar largas distancias para perseguir su meta y que, ya con 29 años, llega al Mundial 2026 como “la gran carta” de Colombia.

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Mane Díaz dijo a Semana que incluso hubo un momento en que pensaron regresar de Barranquilla a La Guajira porque no tenían recursos para sostenerse durante los microciclos en Barranquilla FC.

El padre del extremo, hoy jugador del Bayern Múnich, relató que la familia decidió quedarse y que después su hijo se abrió camino en Barranquilla FC, más tarde en Junior y finalmente en la selección absoluta en 2018. Sobre la convocatoria al Mundial 2026, explicó al medio que esta vez la vivió con más calma, aunque con tensión por el deseo de que a Colombia le vaya bien.

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Luis díaz, jugador de la selcción Colombia y de Beyern Múnich - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Mane Díaz también le anticipó al medio de comunicación que viajará a los partidos de la primera ronda y que espera acompañar al equipo más allá de esos tres encuentros. “Voy a estar acompañando a nuestra selección. Voy a viajar a los partidos de la primera ronda, y estoy seguro de que la selección va a continuar después de estos tres partidos. Sigo caminando con ellos hasta el final. Entonces, hasta el final voy con la selección”, afirmó al medio.

Guachené prepara pantallas y banderas para acompañar a Yerry Mina

En Guachené, Cauca, la familia de Yerry Mina ya tiene un ritual definido para seguir el Mundial 2026, según contó su primo Bryan Mina a Semana. Explicó que los partidos se ven en casas y, en algunas ocasiones, en la fundación del defensor, donde instalan una pantalla afuera junto a globos y la bandera para que también se sume la gente del entorno.

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Bryan Mina recordó que, cuando eran niños, él, Yerry y otro primo jugaban juntos al fútbol en las calles del municipio. Sobre esos años, describió al central de 1,95 metros como alguien que incluso los domingos, bajo un sol fuerte, salía a jugar mientras a los demás no los atraía de la misma manera.

La presencia del zaguero en la lista de convocados generó alivio y festejo porque existían dudas sobre su llamado. “Teníamos esa curiosidad: ¿será que Yerry va? No bajamos la fe, y cuando nos enteramos de que estaba, la locura fue en la familia y el pueblo”, dijo al medio.

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En Guachené, Cauca, la familia de Yerry Mina ya tiene un ritual definido para seguir el Mundial 2026 - crédito Reuters

El primo del defensor también evocó el impacto del gol de Mina a Inglaterra en octavos de final de Rusia 2018, un tanto que el texto de Semana ubica entre los más importantes en la historia de Colombia, aunque aquel partido terminó con triunfo inglés por penales. Bryan resumió así esa escena: “Yo no me volví loco porque tengo una mentalidad fuerte. Yo sé que uno ve un logro de esos, en este caso de Yerry, y es algo que uno no se espera”, dijo al medio.

Sobre el vínculo del futbolista con su lugar de origen, Bryan Mina señaló a Semana que cada regreso al pueblo mantiene la misma cercanía. Contó que Yerry baja del carro, camina, saluda a la gente y conserva una forma sencilla de relacionarse con quienes lo conocen desde antes de la fama.

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Jefferson Lerma mantiene intacto un vínculo de más de 15 años

La historia de Jefferson Lerma aparece atravesada por una amistad que supera los 15 años, según relató Camilo Rodallega. Ambos compartieron el sueño de ser futbolistas profesionales, pero Rodallega contó al medio que una lesión le cambió el rumbo: “Coincidimos en el mismo sueño de jugar al fútbol profesionalmente. A mí una lesión me quitó la posibilidad de jugar al fútbol. Me rompí tres ligamentos cruzados anteriores”.

Rodallega añadió en la entrevista que Lerma estuvo presente durante su recuperación y que siempre fue una persona que soñó con determinación. Al recordar el ingreso del volante al proceso de José Pékerman, sostuvo ante el medio que llegó a jugar un partido lesionado, con el tobillo muy comprometido, y que incluso debutó como lateral pese a no haber formado parte de las eliminatorias hacia 2018.

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La historia de Jefferson Lerma aparece atravesada por una amistad que supera los 15 años, según relató Camilo Rodallega - crédito Reuters

Cuando supo que su amigo estaba entre los 26 convocados al Mundial 2026, Rodallega le escribió un mensaje. También explicó que intenta acomodar compromisos de última hora para viajar al torneo y que ya compartió con la familia del jugador durante la Copa América 2024.

Ese acompañamiento tiene incluso un lugar físico y habitual, de acuerdo con el relato de Rodallega en Semana: un árbol frente a la casa, junto a una iglesia, donde ambos pueden pasar horas conversando o jugando. Desde allí también le envió un mensaje de aliento al mediocampista: “Usted ya lo sabe todo. De corazón, con todas las fuerzas, le mando todo el aliento, además de un fuerte abrazo para usted, para el grupo de muchachos, y pedirle a Dios que sea él acompañándolos y bendiciéndolos”, concluyó Rodallega.

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