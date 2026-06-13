Gobierno de Ghana confirmó diálogos con Canadá tras negar la entrada de Thomas Partey para disputar el Mundial 2026

Ghana busca una solución antes del debut de las Estrellas Negras ante Panamá en Toronto, previsto para el 17 de junio de 2026-crédito Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/File Photo

Este 12 de junio de 2026, la polémica sacudió al Mundial de Norteamérica tras confirmarse que el volante del Villareal de España, Thomas Partey tuvo la negativa de ingresar a Canadá.

La noticia se dio a conocer en exclusiva, por parte de The Athletic en un comunicado enviado por parte de la FIFA al medio en mención: “Se confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense le ha denegado el visado. La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”.

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El gobierno de Ghana mantiene conversaciones con Canadá para revertir la negativa de visado a Thomas Partey antes del Mundial FIFA 2026-crédito @GhanaMFA/X

Tras conocerse la situación, el 13 de junio de 2026, el Gobierno de Ghana confirmó que mantiene conversaciones con Canadá para revertir la negativa de visado que impediría a Thomas Partey ingresar al país y disputar el debut de las Estrellas Negras en el Mundial FIFA 2026. A través de un comunicado de prensa dijo que busca una solución antes del estreno ante Panamá en Toronto, previsto para el 17 de junio de 2026.

Según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana, los funcionarios del Gobierno explicaron que desde que el caso llegó a su conocimiento se mantienen conversaciones con las autoridades canadienses:

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“El Ministro de Asuntos Exteriores, el Honorable Samuel Okudzeto Ablakwa, también ha mantenido conversaciones con funcionarios canadienses, incluida la Alta Comisionada de Canadá en Ghana, Su Excelencia Myriam Montrat, desde que tuvo conocimiento de este asunto”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana presentó el 11 de junio una protesta diplomática formal ante Asuntos Globales de Canadá-crédito @GhanaMFA/X

El ministerio informó que Ghana presentó una protesta diplomática formal el 11 de junio de 2026, mediante una nota dirigida a Asuntos Globales de Canadá, con un pedido de revisión urgente de la denegación del visado.

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De acuerdo con el gobierno ghanés, las autoridades de inmigración canadienses rechazaron la solicitud de residencia temporal de Partey por inadmisibilidad bajo el párrafo A36(1)(c) de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados de Canadá.

Ghana afirmó que entiende que la decisión está vinculada al proceso penal en curso contra el mediocampista en el Reino Unido, pese a que no existe condena.

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El Ejecutivo sostuvo que debe regir la presunción de inocencia y que impedir el ingreso por cargos no resueltos plantea dudas sobre equidad y debido proceso. También indicó que está dispuesto a agotar vías diplomáticas, legales y administrativas, incluida una posible revisión judicial ante el Tribunal Federal de Canadá.

Así va el caso de Thomas Partey: la figura de la selección de Ghana fue acusado de violación en Inglaterra

El momento cuando Thomas Partey fue acusado por violación en Londres entre 2021 y 2022-crédito Hannah McKay/REUTERS

El 12 de febrero de 2026, el futbolista Thomas Partey se declaró no culpable de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual en el tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, según informó The Guardian. El juez fijó el juicio para el 2 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con The Guardian, el magistrado Christopher Hehir explicó que la fecha responde al atraso de causas en los tribunales penales y que Partey está en libertad bajo fianza.

La acusación sostiene que el mediocampista, de 32 años, violó a dos mujeres y agredió sexualmente a una tercera, por hechos presuntamente ocurridos entre 2021 y 2022, cuando jugaba en Arsenal, de Londres, según The Guardian. Partey solo habló para confirmar su identidad y formalizar sus declaraciones de no culpabilidad durante la audiencia de preparación.

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El futbolista mantendrá la libertad bajo fianza con las mismas condiciones impuestas el mes pasado, indicó The Guardian: no puede contactar a las tres denunciantes y debe informar a la policía cualquier cambio permanente de domicilio o viaje internacional. El medio añadió que puede seguir jugando para Villarreal y para Ghana.

Según The Guardian, Partey compareció ante el tribunal un día después de ingresar como suplente en el segundo tiempo en la derrota 1-0 de Villarreal ante Tottenham por la Liga de Campeones en el Tottenham Hotspur Stadium. El jugador llegó a Arsenal desde Atlético Madrid en 2020 por unos 45 millones de libras, y firmó con Villarreal en agosto como agente libre.

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Los jugadores que representarán a Ghana en el Mundial 2026

Arqueros

Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak de Ghana)

Lawrence Ati-Zigi (F. C. St. Gallen de Suiza)

Joseph Anang (St Patrick’s Athletic de Irlanda)

Defensores

Baba Adbul Rahman (PAOK de Salónica F. C de Grecia)

Gideon Mensah (A. J. Auxerre de Francia)

Marvin Senaya (A. J. Auxerre de Francia)

Alidu Seidu (Stade Rennes F. C. de Francia)

Abdul Mumin (Rayo Vallecano de España)

Jerome Opoku (Estambul Başakşehir de Turquía)

Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg de Alemania)

Kojo Oppong Peprah (Niza de Francia)

Derrick Luckassen (Pafos F. C. de Chipre)

Volantes

Elisha Owusu (A. J. Auxerre de Francia)

Thomas Partey (Villarreal C. F de España)

Kwasi Sibo (Real Oviedo de España)

Augustine Boakye (A. S. Saint-Étienne de Francia)

Caleb Yirenkyi (Nordsjælland de Dinamarca)

Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City F. C de Inglaterra)

Delanteros

Kamal Deen Sulemana (Atalanta B. C. de Italia)

Christopher Bonsu Baah (Al-Qadisiyah F. C. de Arabia Saudita)

Brandon Thomas - Asante (Coventry City de Inglaterra)

Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzeň de República Checa)

Ernest Nuamah (Olympique de Lyon de Francia)

Antoine Semenyo (Manchester City de Inglaterra)

Iñaki Williams (Athletic Club Bilbao de España)

Jordan Ayew (Leicester City F. C de Inglaterra)

Estos son los partidos que jugará Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ghana viene de empatar ante Gales en Cardiff-crédito vía imágenes en acción Paul Childs/REUTERS

Fecha 1

17 de junio: Ghana vs. Panamá - Toronto (BMO Field) - 4:00 p. m. (hora Costa Este de Estados Unidos).

Fecha 2

23 de junio: Inglaterra vs. Ghana - Boston (Gillette Stadium) - 4:00 p. m. (hora Costa Este de Estados Unidos).

Fecha 3

27 de junio: Croacia vs. Ghana - Filadelfia (Lincoln Financial Field) - 5:00 p. m. (hora Costa Este de Estados Unidos).