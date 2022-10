Tatán Mejía confiesa extrañar la voz de su esposa, Maleja Restrepo

Tatán Mejía manifestó que extraña la voz que antes tenía Maleja Restrepo. Instagram: @maleja_restrepo

No se ha cumplido una semana desde que la famosa presentadora Maleja Restrepo alertó a los internautas en redes sociales debido a que expresó tener inconvenientes con sus cuerdas vocales. Al parecer, la modelo perdió la voz, pero aseguró, cuando apenas se estaba recuperando, que prometía empezar a trabajar el cuidado de su garganta con una profesional antes de que se terminara el año 2022.

Su registro vocal es primordial para los trabajos en los que se desempeña y, en especial, para generar contenido o simplemente hablar un rato con su amado Sebastián Mejía, mejor conocido en el mundo de la farándula como Tatán Mejía. La madre de Guadalupe y Macarena Mejía Restrepo realiza videoclips e imágenes humorísticas con su amado para atraer cada vez más a sus admiradores en las plataformas digitales; sin embargo, con el problema mencionado, no ha sido sencillo nada sencillo.

A pesar de las barreras que se le han interpuesto, decidió no detener las grabaciones matutinas y rutinarias. Está tan acostumbrada a interactuar con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, que parar sería una odisea. En sus más recientes Instastories, a través de la cuenta del programa de televisión ‘Bravissimo’, con nombre @bravissimocity, le pidió a al fanático motociclista que hiciera confesión; sin embargo, ella no esperaba que tratara como burla el estado actual de su voz:

—‘’Haga una confesión‘’, dijo Maria Alejandra.

—‘’¿Qué confesión?‘’, le replicó Tatán.

—‘’Confiese algo el día de hoy‘’, insistió la comunicadora.

—‘’¿Qué quiere que confiese?‘’, volvió a preguntar.

—‘’Confiese...‘’, se obstinaba la modelo.

—‘’Mi amor, te voy a confesar que cuando usted está sin voz yo me di cuenta que teníamos mucha naturaleza alrededor y hay aves, hay pájaros mi amor, hay animales, hay vida... hay sonidos [se ríe a carcajadas Tatán] Usted no acapara todo el medio ambiente mi amor‘’. El padre de Guadalupe y Macarena afirmó que cuando no escucha a su media naranja, empieza a percibir nuevos sonidos en su entorno, por lo que, está más que claro que quiso decir que, cuando no está enferma, Restrepo habla mucho.

Maleja quería hacerlo cambiar de perspectiva y, como si ya supiera la respuesta, preguntó ‘’¿pero ... qué pasa?’’

—‘’Pero también la extraño.... claro que cuando hace un sonidito más bancano‘’ (su esposa mira hacia la cámara con picardía y se ríe )

Luego de la coquetería y de que su marido le hubiera dicho que extrañaba su voz ella le siguió el juego y cuando tuvo la oportunidad, posterior a una pausa silenciosa afirmó : ‘’Montada encima suyo‘’.

—‘’Sí,hace un sonidito más bacano mi amor‘’.

Sin poder sostener su respiración adecuadamente, la presentadora permanecía sonriente y concluyó asegurando ‘’¡ay, pendejo!’’. Parece que quiso detener el video para no revelar más detalles de sus intimidades con su esposo.

Tatán Mejía siente alivio por no escuchar a su esposa, pero extraña su voz. Instagram:@maleja_restrepo

En clips anteriores la mujer de 37 años ya había dado de qué hablar en la red por sus confesiones con doble intención. No obstante, dejando de lado su faceta lúbrica y sensual, la actriz le dejó saber a los fanáticos en la misma plataforma mencionada, que su aparato fonador humano, mejor conocido como sus cuerdas vocales, está mucho mejor. Irradiaba alegría, hizo una pasarela y terminó indicando que se sentía ‘‘algo apretada‘’ con uno de sus outfits para una de sus presentaciones:

‘’[inicia la grabación riéndose] Oigan es que este celular es tan bacano que le dan ganas a uno de hasta inventarse pasarelas. Eh, miren pues, ya tengo un poquito más de voz. Hola, hola, hola. Me toca igual hablar poquito. ¿Por qué siempre me veo con un poquito de rubor? Ustedes no les pasa, que les gusta verse así muy ... [hace una pausa mientras se termina de maquillar] eso. Este ‘body’ muy lindo, pero jummm [suspira], ya se imaginarán cómo estoy’'.

Maleja Restrepo siente mejoría a raíz de la pérdida de su voz. Instagram:@maleja_restrepo [inicia la grabación riéndose]

