La razón de la molestia de Tatán Mejía: “Me incomoda profundamente la gente que no respeta el espacio ajeno”

Durante este último tiempo Tatán Mejía y su familia: Maleja Restrepo (esposa) y sus hijas Guadalupe y Macarena, están de vacaciones en San Andrés. Sin embargo, no todo han sido buenos momentos para ele motoclista manizaleño, quien tuvo una situación incómoda en un restaurante.

Pues bien, mientras el exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022) estaba en el lugar unos turistas comenzaron a poner su música en un volumen muy alto, cosa que no fue del agrado del manizaleño. De este modo, desde sus Historias en Instagram empezó por decir:

“Tengo que confesar profundamente que me incomoda mucho la gente que no respeta el espacio ajeno. Que se sientan en cualquier restaurante y ponen su bafle durísimo”; en ese preciso instante los turistas hicieron sonar una canción de salsa, que se alcanza a escuchar en la InstaStorie del deportista extremo.

Posteriormente, Mejía agregó a su opinión: “... Gústele o no le guste a la gente la música que está oyendo, es como: -Me importa un cul* lo que piensen los demás-. Quiero recordarles que tu libertad termina donde comienza la de los demás y hay gente que no nos gusta la salsa, digamos, y menos en un restaurante”.

La molestia de Tatán Mejía ante la situación fue evidente en su rostro, que lucía bastante serio. Para concluir sus Historias de Instagram sobre este tema, dijo: “Hay personas también que se creen los dueños del mundo, pasan por encima de los demás”.

Para Maleja Restrepo, Tatán Mejía “ya se está volviendo un cuchito”:

Como pareja, la caleña y el manizaleño siempre han dado cuenta de la armoniosa relación que tienen. En varias oportunidades han hablado de diferentes aspectos de su matrimonio y también se han hecho bromas entre sí. Recientemente, por ejemplo, la presentadora quiso poner sobre la mesa las razones por las que cree que su esposo está conviertiendose en un “cuchito”, es decir, viejo.

Fue así que desde sus redes sociales comentó: “Ahora va mi tanda de cosas que me indican que Sebas ya se está poniendo cuchito. Uno: no se mete al mar porque queda muy pegotudo. Dos, donde llega se echa tres siestas”.

Al momento de decir la tercera, el propio Tatán Mejía destacó que come mucho y, posteriormente, Restrepo señaló que por cuenta de esto pasa por momentos de indigestión.

La presentadora reveló lo que hace su esposo en vacaciones

Fue en San Andrés donde Maleja y Tatán se casaron:

Vale recordar que, la historia sentimental entre Maleja Restrepo y Tatán Mejía empezó a desarrollarse a partir del 2010 y ya fue en 2011 cuando su noviazgo se convirtió en matrimonio. En lo transcurrido de su relación, la pareja ha vivido en dos oportunidades la experiencia de ser padres, primero con el nacimiento de Guadalupe en 2012 y luego repitieron su rol cuando nació Macarena en 2017.

No sobra mencionar que, precisamente su boda la realizaron en San Andrés.

“Nuestro martes. Regresando a los lugares donde hemos sido felices, San Andrés nos trae grandes recuerdos, por ejemplo, nuestro matrimonio hace 11 años”, escribió la presentadora en Instagram el pasado 9 de agosto tras publicar unas fotografías con sus hijas en la isla.

Ahora, tras sus once años de matrimonio, cualquiera podría describir a Maleja y Tatán como una de las parejas de mayor estabilidad entre la industria del entretenimiento nacional y también una de las más divertidas, por cuenta de los videos de comedia que publican en sus redes sociales.

