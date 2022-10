Las canciones que hacen parte de la ‘playlist’ de Sara Uribe

Sara Uribe publicó en redes algunas de las canciones que más le gusta escuchar. Tomada de Instagram @sara_uribe

La música es armonía, melodía y ritmo. Cada artista tiene sus propios gustos y algunos optan por compartir sus preferencias a través de las plataformas digitales, espacio en el que los internautas deciden si aprueban o rechazan sus elecciones; sin embargo, Sara Uribe no estaba pensando si la iban a juzgar o no por difundir sus gustos. Al parecer, lo único que pasaba por su mente era sentirse alegre y bien consigo misma.

Teniendo presente el tema de tonalidades y los bailes que se generan gracias a una canción, es necesario recordar que hace dos días aproximadamente, la madre de Jacobo, publicó algunos videos en los que apoyó a una organización con fines sociales en la ciudad de Medellín. En una propuesta por adelantar la navidad, hizo parte de escenarios de baile encabezados por las personas de una comunidad vulnerable. Los pasos y el gusto de vivir con lo esencial, al parecer, ha sido un motor para la modelo últimamente.

En sus más recientes historias, la ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele, programa del Canal RCN, hizo público parte del repertorio que pone a sonar en su automóvil antes de ir a trabajar. Hizo uso de su Instagram, perfil en el que tiene casi 7 millones de seguidores, para hacerle saber a sus admiradores que tiene dos inclinaciones musicales marcadas en el corazón:

‘’Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanece la gente linda de las redes sociales?¿Cómo amanecen? Con frío, pero ya salí. Hoy amanecí vallenatera no joda, pero no me voy a tomar un ‘guarito’. No, hoy no me los voy a tomar. Hoy no y por mucho tiempo tampoco. Tranquilos, no se preocupen, me voy a laborar señoras y señores, así que ánimos esta mañana’', indicó la expareja del futbolista, Fredy Guarín.

Sara Uribe se levantó con energía positiva este sábado, 01 de octubre. La modelo inició el mes con buena actitud. Instagram:@sara_uribe

También le puede interesar: Mario Chamorro, el colombiano ‘embajador de la felicidad’ que junto a J Balvin busca “ayudar al mundo a sentirse mejor”

A inicios del mes pasado Rafael Pérez Tortello, mejor conocido como Rafa Pérez, lanzó su álbum ‘El Vallenato Vive’ , un disco dirigido para todos los amantes del género mencionado y que tiene títulos como ‘Eres Mi Locura’, ‘Mi Persona Favorita’ y ‘Vuelve’.

Estos fueron los fragmentos que se realizaron en el departamento del Cesar por el artista que nació en el municipio de Chiriguaná, pero que la paisa coreó en territorio antioqueño mientras iba en su carro para realizar un trabajo que no reveló:

Eres Mi Locura:

‘‘Y mi corazón se desespera. Cuándo pase un día y no te veo. Si mi corazón se desespera. Es que te quiero, te quiero, te quiero! Por qué tú eres toda mi locura. Es que yo me muero por tus besos‘’.

Mi Persona Favorita:

‘’Este es el amor más grande que he sentido. Tú, mi persona favorita tú, La que de rodillas pedí a Dios. Y se lució por qué eres más de lo que yo esperaba‘’.

Vuelve:

‘‘Ay yo quisiera verte y que no me des nada, yo quisiera hablarte y que me de lo mismo pero creo que no podré, no sé qué le pegaste tú a mi corazón que olvidarte un imposible, pa’ mi vida‘’.

En medio de la algarabía y lo que se podría llamar una fiesta personalizada, reveló que, además del vallenato, sus mañanas se llenan de frescura y positivismo escuchando ‘’reguetón viejito‘’. Estuvo más que claro que la mujer de 31 años buscaba cualquier excusa para alentar a sus seguidores, en especial quienes tienen que salir de sus hogares a trabajar un fin de semana:

‘’Ahora me voy a pasar como pa’ reguetón viejito ¿sí o no? Vamos, vamos Sara y con ustedes a las 9:13am en ‘Sara me azara’ [se ríe]. Vamos a poner unas cancioncitas de reguetón retro‘’.

También le puede interesar: Clara Chía le estaría peleando a Piqué por no recibir la misma protección que le daba a Shakira

Sara Uribe expone los géneros que le gusta escuchar en sus automóvil. Instagram:@sara_uribe

Finalizó cantando dos temas del reconocido puertorriqueño Don Omar. Escogió la colaboración que lanzó en 2016 con Daddy Yankee y Wisin & Yandel, conocida como ‘Mayor Que Yo’ y el sencillo ‘Moriria Por Ti’. En otras de sus grabaciones subió dos clips de su hijo y se sintió orgullosa porque está aprendiendo, como lo mencionan algunos de los internautas en la web, ‘’los movimientos y buenos gustos musicales de su madre‘’.

Sara Uribe graba a su hijo bailando. Instagram:@sara_uribe

Sara Uribe graba a su hijo bailando. Instagram:@sara_uribe

SEGUIR LEYENDO: