Clara Chía le estaría peleando a Piqué por no recibir la misma protección que le daba a Shakira

Clara Chía se molestó con su novio, el futbolista Gerard Piqué . Foto: Archivo

En un par de semanas la estudiante de 23 años y actual pareja de uno de los jugadores del fútbol español que son constantemente renombrados en el mundo del entretenimiento llegó a ser tildada como ‘‘figura pública‘’. A los segundos que aparece su nombre, Clara Chía, en la primera plana de la agenda mediática, todas las personas quieren saber qué nuevas actividades o noticias tiene para ofrecer.

Los internautas y, el público en general, están al pendiente de Martí como consecuencia de que llegara rápidamente a la vida del defensa del F.C. Barcelona, Gerard Piqué, hombre que, todos saben, fue expareja de la reconocida cantante barranquillera, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, o solo Shakira, como aparece en los medios de comunicación.

En los últimos días se han destapado rumores de los famosos en torno a sus más recientes elecciones amorosas. Luego de que se hablara constantemente del amorío del campista español con la joven, Shakira fue cuestionada porque se especuló que estaría saliendo con uno de los pasados colegas de su ex, Íker Casillas.

La relación de Clara Chía y Piqué no es tan perfecta como parece. Foto: Archivo

Aunque se creía que los papeles habían cambiado y ahora los usuarios estarían exclusivamente al tanto de la cantautora, no sucedió de esa manera. Fuentes desde Europa propusieron un nuevo escenario en el que, nuevamente, Chía y el padre de Sasha y Milán Piqué Mebarak, son los protagonistas pero, en esta oportunidad, con un pequeño detalle que le cerraría la puerta al idílico amor que han protagonizado desde que se vieron juntos cogidos de la mano y besándose.

Parece que no todo es color de rosa en la relación. Algunos paparazzi captaron una actitud molesta y explosiva de Clara. Los hechos indican que se ofendió con su media naranja, le ‘sacó en cara’ una actitud que había tenido con la compositora con la que duró más de 10 años y lo juzgó porque ese actuar no fue el mismo que tuvo con ella.

Piqué le lanzó huevos a la prensa por defender a Shakira. (Reuters)

El descontento al parecer fue causado porque Piqué se mostró indiferente al acoso de los periodistas españoles. Recientemente, el medio ‘Prensa Libre’ expresó que Chía Martí se había escandalizado con su enamorado por no haberla protegido de la prensa, las cámaras y los micrófonos que quieren ‘’extraerle información‘’, como lo hizo en ocasiones anteriores con la cantautora colombiana.

En el registro del portal de noticias, la barcelonesa estaría inconforme y molesta porque no se motivó a apartar el acoso de los profesionales en comunicación. Posiblemente, el ex de Shakira no se motivó a defender a su pareja porque lleva varios años pasando por la misma situación con la prensa, así que a su concepto quizá ya sea normal tener que afrontar ese tipo de persecuciones en las vías públicas, sin dejar de lado las preguntas incómodas que usualmente evita responder.

El diario de actualidad no detalló si se reconciliaron, así que no es segura la estabilidad de su romance en este momento; sin embargo, está claro que, según otros medios especializados en el espectáculo, como en la sección de entretenimiento de la revista Semana, es importante acotar que ‘‘Clara Chía se estaría refirieron específicamente a distintas situaciones de años atrás, cuando el integrante del Barcelona reaccionó al asedio de los paparazis y defendió a su familia, lanzando huevos desde la cima de una montaña para que los fotógrafos los dejaran en paz‘’.

