Experto en marketing digital advierte que hay una sobreexposición de canales de publicidad

Mauricio Sabogal, director de Mobyle Engage. FOTO: Archivo Particular

Colombia, a nivel regional, tiene un muy buen talento o personas calificadas en temas de marketing digital. Así lo ve el director de Mobyle Engage, Mauricio Sabogal.

Sabogal afirmó a Infobae Colombia que en este país se encuentran personas que desarrollan una muy buena carrera en cuanto a este asunto. Según él, el mercado necesita personas que técnicamente entiendan cómo se crean flujos de marketing, de automation o personas quieren manejar campañas en plataformas digitales tipo Google o Facebook programáticos, porque son clientes muy fáciles al modelo tecnológico que tienen empresas para prestar promoción.

Entonces, explicó Sabogal, Colombia tiene una oferta de personas muy fuertes en términos de conocimiento. Dijo que en la parte de programación hay muy buen talento y muy buenas habilidades de marketing online.

¿En Colombia hay más y mejores profesionales en marketing digital que en otros países?

Hay una mezcla de cosas. Hay un volumen de talento para estas áreas muy interesantes, pero adicionalmente el profesional colombiano es muy bien visto afuera y, no por nada, uno ve mucho colombiano sentado en puestos profesionales en México, Brasil, Ecuador, Perú o Bolivia porque tienen una una buena actitud frente al trabajo. Son bastante guerreros.

Esa combinación de talento y la actitud se ensambla muy fácilmente con los valores de las compañías, pues hace que también guste.

¿Por qué se puso de moda el marketing digital? ¿la pandemia del covid-19 impulsó esto?

Esto viene de muchos años atrás. Las empresas llevan muchos años cubriendo presupuestos de marketing digital. Las migraciones se empezaron a ver entre 2007 y 2008. Sin embargo, hubo una aceleración de la inversión cuando arrancó la pandemia del covid-19.

Muchos clientes retiraron las inversiones y pausaron el mercadeo. Otras empezaron a retirar las actividades físicas de compra de ventas, las activaciones de marca, las tomas de punto de venta, las impulsadoras de supermercados, pues como en los supermercados no se podía tener actividades o ejecutar hacer acciones físicas, se consideraron otro tipo de eventos fiscales y por eso pues empezaron a crecer estas alternativas de tener todo en redes sociales.

El hacer cosas de marketing digital, cuando llega la pandemia, se genera un pico muy fuerte, pues muchas empresas vieron que no tenían espacio en el punto de venta físico y no podían hacer convocatorias. Ahora, eso se volvió parte de la norma.

No no quiere decir que ahora ya no se haga. Los clientes o las marcas pues consideran incluso hacer eventos híbridos. Entonces, hacen cosas físicas, pero sin soltar lo digital porque esa plataforma es muy buena y la quieren mantener. El consumidor quiere volver al punto de venta, pero las actividades se mantienen.

¿Cuál es la mejor forma de mantener satisfecho a un usuario?

Bueno, hay varias formas. Una es darle participación a los consumidores en promociones. Otra es cuando se le entrega un premio, o sea, una recompensa inmediata.

¿No cree que haya exceso de publicidad digital?

Es evidente que hay una sobreexposición de canales de publicidad. Todo se volvió canales digitales, pero hay empresas que hacen algo diferente porque están asociadas a la venta de un producto y entonces comunican eso.

Una de las vías más importantes para activar una promoción y dársela a conocer al consumidor es en el mismo espacio. O sea, aprovechan ese empaque para que el usuario compre un producto.

¿Cada vez hay más empresas dedicadas a invertir en lo digital?

Es un lineamiento que siguen las marcas. Se migraron grandes presupuestos de marketing tradicional a marketing digital. El digital permite hacer un puente entre la marca y el consumidor.

Con este, la empresa tiene el contacto directo con el consumidor y eso es lo que llama el empresariata o data de primera mano, que es cuando una compañía cuenta con datos de sus consumidores y puede desarrollar acciones de mercadeo de manera directa con el consumidor sin tener que pasar por toda la cadena de distribuidores, vendedores y tenderos. Ahí las promociones digitales tienen esa gran ventaja.

¿Es mejor que haya más redes sociales y páginas web para promocionar productos o esto genera más competencia?

Hay varias cosas. Hay un cambio en el modelo del consumidor. Este no es estático, sino que cambia, más que todos las audiencias jóvenes. Ya hablamos de una nueva generación, que es la alfa, los niños nacidos que van a hacer hasta el 2025, y ellos vienen con una sobreexposición a diferentes medios.

Por ejemplo, está Facebook, que dice ser una red social para personas para jóvenes o para mayores de 40 años. Luego, está Instagram con sus particularidades y ya está categorizado, sobre todo en moda. Posiblemente, entren nuevas redes sociales y se ganen un espacio con un cierto segmento. Entonces, tendremos redes sociales, casi que por segundo, en las que pueden haber redes empresariales, de empleo u otras.

Hay que ver qué tan relevante soy en la red social. Si yo tengo 10 redes sociales, pero no soy relevante en ningún aspecto, pues es evidente que no hago bien mi trabajo. Acá debo ver cómo conecto con esos seguidores esas redes sociales.

No es lo mismo hacer una estrategia de Instagram que una estrategia de TikTok. Aunque se parezcan mucho, son distintos, pues los públicos son diferentes. Entonces, sí hay que hacer adaptaciones por redes sociales de acuerdo a la relevancia,

¿Todas las redes sociales son para vender?

No. Hay muchas redes sociales que no tienen ni siquiera modelo comercial, pero son las de menor subsistencia. Tiene que haber un modelo de monetización.

Facebook no es pagado por nadie. Lo pagan los anunciantes. Hay un modelo de monetización con el número de usuarios y el cobro de la publicidad.

WhatsApp hasta cierto punto no se cobra y los usuarios no lo mantienen. No obstante, es una red social de 3.000 millones de personas y eso es tremendamente costoso. Ahí la publicidad juega un papel fundamental.

¿Qué opina del nuevo gobierno? ¿Cree que esta incertidumbre por las medidas económicas puede dañar la inversión extranjera en Colombia?

Es un tema bien complejo, bien difícil de comentar porque pues al final hay mucho detractor y hay muchas personas a favor. Las empresas construyen su propio ambiente y deben sacar lo mejor posible del mercado en el que estén.

Hemos sufrido cambios políticos fuertes. Por ejemplo, en Bolivia, donde pensábamos que habían ideas muy socialistas, se trabaja sin importar el tema político. En Argentina la devaluación impacta mucho, pero hay que buscar la manera de hacer negocios y aprovechar las condiciones que dan cada mercado.

Actualmente, en Colombia pues es muy difícil predecir lo que va a pasar. Se habla de la reforma tributaria que puede impactar mucho a los empresarios, pero no se sabe qué efecto habrá más adelante. Colombia es muy importante. Hay que explotarlo pase lo que pase con el país, hay que mover esa fuerza laboral sin importar lo que pase políticamente.

