“Todos somos Francia Márquez”: la ministra de Cultura reaccionó al ataque racista contra la vicepresidenta de Colombia

La ministra de Cultura Patricia Ariza se solidarizó con la vicepresidenta Francia Márquez en redes sociales. Foto: Twitter.

No cesan las muestras de solidaridad con la vicepresidenta Francia Márquez por los ataques racistas y discriminatorios que le hizo la manifestante uribista Luz Fabiola Rubiano. En las últimas horas, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, rompió el silencio sobre el tema y envió un mensaje al respecto.

La defensa de la coequipera del Gobierno nacional se dio porque Rubiano tildó de “simio” a la vicepresidenta. Incluso, arremetió contra las comunidades afrocolombianas y dijo que los negros, supuestamente, solo se dedicaban a matar y robar. Estas polémicas e irrespetuosas declaraciones causaron duras reacciones, incluida la de la MinCultura.

En sus redes sociales, Ariza vinculó el tema del racismo en sus tareas como jefa de cartera y dijo que, desde allí, luchará para cambiar las conductas que promueven la discriminación por el color de piel. “El cambio cultural comienza por desterrar los discursos de odio, de racismo y de discriminación”, empezó diciendo la también dramaturga.

Más adelante, Ariza se mostró en solidaridad con la mano derecha del presidente Gustavo Petro y aseguró que el proyecto de paz total que se promueve desde el Ejecutivo no solo luchará para acabar la guerra y lograr que los grupos armados dejen las armas, sino que también propenderá por acabar los discursos de odio y discriminación.

“Como mujer, como humanista y como Ministra de Cultura abrazo a nuestra Vicepresidenta. La Paz Total será el destierro del odio y del racismo. Todas y todos somos Francia Márquez”, trinó la funcionaria.

La ministra de Cultura Patricia Ariza se solidarizó con la vicepresidenta Francia Márquez en redes sociales. Foto: Twitter.

La publicación, que ya suma varias reacciones en redes sociales, está acompañada de una foto donde se observa a la vicepresidenta y a la ministra de Cultura muy sonrientes y agarradas de la mano. Esta no ha sido la única reacción en rechazo del ataque contra la sucesora de Marta Lucía Ramírez en la Vicepresidencia de la República. De hecho, el mismo Presidente Petro se refirió al respecto y cuestionó ese tipo de comentarios.

“Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”, escribió Petro en Twitter este 27 de septiembre.

Para el presidente, y miles de ciudadanos que han expresado su rechazo frente a las declaraciones de la mujer, que salió a manifestarse contra el Gobierno el pasado 26 de septiembre, no es viable que se señale a Márquez por su color de piel. Se ha indicado que esta no es una opinión, sino racismo y no es debatible la posición de la mujer. De igual forma, se señala fuertemente la forma en la que se expresó la ciudadana a quien, inclusive, se le imputarán cargos desde la Fiscalía General de la Nación por racismo y discriminación, actos que en Colombia se conciben como delitos.

La mujer que se identificó como Esperanza Castro resultó llamarse Luz Fabiola Rubiano. Actualmente es buscada por la Policía y la Fiscalía para la imputación de varios delitos por sus ataques racistas contra Francia Márquez y la comunidad negra. FOTOS: capturas de video (@diaspora_social)

Desde el entretenimiento también hubo pronunciamientos y, precisamente, de una artista afro que ha defendido en reiteradas oportunidades los derechos de los negros en la nación cafetera y en el mundo. Se trata de la cantante Goyo, quien estuvo en ChocQuibTown.

Gloria Emilse Martínez Perea, nombre de pila de la vocalista de la agrupación chocoana, se refirió a los comentarios racistas que Rubiano le hizo a la ‘vice’ como “simio” y que, supuestamente, los negros no tenían estudios y solo se dedicaban a matar y robar.

En su cuenta de Twitter, donde suma más de 244 mil seguidores, la famosa artista rechazó el ataque contra la coequipera del presidente Gustavo Petro y le pidió a la gente que recordara que emitir ese tipo de comentarios ofensivos es discriminación y nada tenía que ver con expresarse en libertad.

“Gente, con todo lo que ha pasado estos días, háganse el favor de grabarse lo siguiente: Despotricar y llamar simio a las personas, NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN, eso es DISCRIMINACIÓN”, señaló la cantante chocoana.

SEGUIR LEYENDO: